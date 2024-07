Ντόναλντ Τραμπ: Η πρώτη συνέντευξη μετά την απόπειρα δολοφονίας του – Μίλησε για την κίνηση που του έσωσε την ζωή

Την πρώτη συνέντευξη μετά την απόπειρα δολοφονίας του, το Σάββατο στην Πενσιλβάνια, έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αποκάλυψε ότι έχει ξαναγράψει από την αρχή την επικείμενη ομιλία του στο συνέδριο, ενώ μίλησε και για την κίνηση που του έσωσε την ζωή από τα πυρά του 20χρονου.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ είπε, ακόμα, στην συνέντευξη που παραχώρησε στην Washington Examiner ότι θέλει να εκμεταλλευτεί μια ιστορική στιγμή και να ενώσει την χώρα.

«Η ομιλία που επρόκειτο να δώσω την Πέμπτη θα ήταν βαρετή», είπε, «αν δεν συνέβαινε αυτό, αυτή θα ήταν μια από τις πιο απίστευτες ομιλίες» που στόχευε κυρίως στις πολιτικές του προέδρου Τζο Μπάιντεν. «Ειλικρινά, θα είναι μια εντελώς διαφορετική ομιλία τώρα», τόνισε αρχικά.

Ο Τραμπ τόνισε πως έχουν επικοινωνήσει μαζί του άνθρωποι απ’ όλη τη χώρα, διαφορετικά κοινωνικά στρώματα αλλά και διαφορετικές πολιτικές απόψεις και σημείωσε ότι σώθηκε από τον θάνατο επειδή γύρισε προς το πλήθος ώστε να κοιτάξει σε μια οθόνη που έδειχνε δεδομένα που χρησιμοποιούσε στην ομιλία του. «Αυτή η πραγματικότητα μόλις έρχεται», είπε. «Σπάνια κοιτάζω μακριά από το πλήθος. Αν δεν το είχα κάνει εκείνη τη στιγμή, δεν θα μιλούσαμε σήμερα, σωστά;», τόνισε ο υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ.

Μιλώντας καθώς επιβιβαζόταν στο αεροπλάνο του στο Μπέντμινστερ του Νιου Τζέρσεϊ για το Μιλγουόκι, όπου το Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών ξεκινά τη Δευτέρα και διαρκεί έως την Πέμπτη, ο Τραμπ είπε ότι η ομιλία του θα ανταποκριθεί στην στιγμή που απαιτεί η ιστορία. «Είναι μια ευκαιρία να ενώσουμε τη χώρα. Μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία», σημείωσε.

Trump yelling “Fight. Fight,” after getting grazed by a bullet in the ear, an inch from ending his life.

No panic. No crawling on his knees to safety. The man stands up, faces the crowd, and yells “Fight.”

Historic footage. Just incredible.

pic.twitter.com/9ERhGJaia0

— Lomez (@L0m3z) July 13, 2024