Ντέιβιντ Λάμι: Ο νέος ΥΠΕΞ της Βρετανίας ζητεί κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Ο νέος υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Ντέιβιντ Λάμι έκανε έκκληση σήμερα για «άμεση κατάπαυση του πυρός» στη Λωρίδα της Γάζας, στην πρώτη του δήλωση μετά τον διορισμό του από τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Ο Λάμι είπε ότι «στηρίζει την άμεση κατάπαυση του πυρός» και τις προσπάθειες απελευθέρωσης τον ομήρων. «Θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να βοηθήσω τον Τζο Μπάιντεν (σ.σ. τον πρόεδρο των ΗΠΑ) να επιτύχει μια κατάπαυση του πυρός», είπε στις δηλώσεις του από το Φόρεϊν Όφις.

We welcome @DavidLammy as the new Secretary of State for Foreign, Commonwealth & Development Affairs. pic.twitter.com/7WWTdN0EDu

It is the honour of my life to be appointed Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs.

The world faces huge challenges, but we will navigate them with the UK’s enormous strengths.

We will reconnect Britain for our security and prosperity at home. pic.twitter.com/4DUORlFICj

— David Lammy (@DavidLammy) July 5, 2024