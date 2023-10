Νταγκεστάν: Δεκάδες άνδρες εισέβαλαν σε αεροδρόμιο για να διώξουν πτήση με Ισραηλινούς πολίτες – «Υπό έλεγχο» λέει η κυβέρνηση

Το αεροδρόμιο της Μαχατσκάλα, της πρωτεύουσας της ρωσικής δημοκρατίας του Νταγκεστάν, έκλεισε απόψε καθώς πολλοί διαδηλωτές εισέβαλαν σε αυτό όταν ανακοινώθηκε ότι επρόκειτο να προσγειωθεί εκεί ένα αεροσκάφος προερχόμενο από το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης Izvestia και RT, πολλοί άνδρες μπήκαν δια της βίας στο αεροδρόμιο και σκαρφάλωσαν στη στέγη του τερματικού σταθμού ενώ άλλοι έφτασαν στον διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης. Βίντεο που αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα Telegram δείχνουν δεκάδες άτομα να ανοίγουν δια της βίας τις πύλες του τερματικού σταθμού και άλλους να προσπαθούν να ελέγξουν τα αυτοκίνητα που βγαίνουν από το αεροδρόμιο. Σε ένα βίντεο ένας άνδρας έχει σκαρφαλώσει στο φτερό ενός αεροπλάνου της ρωσικής εταιρείας Red Wings.

Ο εξειδικευμένος ιστότοπος Flightradar ανέφερε ότι μια πτήση αυτής της εταιρίας, προερχόμενη από το Τελ Αβίβ, προσγειώθηκε στις 19.00, τοπική ώρα. Το ανεξάρτητο ρωσικό μέσο Sota μετέδωσε ότι επρόκειτο για μια πτήση τράνζιτ που θα απογειωνόταν ξανά στις 21.00, συνεχίζοντας το ταξίδι προς τη Μόσχα.

Προς το παρόν είναι άγνωστο αν το αεροσκάφος παραμένει στον διάδρομο του αεροδρομίου και σε τι κατάσταση βρίσκονται οι επιβάτες του.

Πολλοί από τους διαδηλωτές, προτού να διεισδύσουν στον τερματικό σταθμό, επιχείρησαν να ελέγξουν τα διαβατήρια ανθρώπων που έβγαιναν από το αεροδρόμιο, αναζητώντας ανάμεσά τους Ισραηλινούς πολίτες. Ένας από αυτούς διακρίνεται σε ένα βίντεο να κρατά ένα πλακάτ με το σύνθημα «Οι δολοφόνοι παιδιών δεν έχουν θέση στο Νταγκεστάν» ενώ άλλοι φωνάζουν στα αραβικά «ο Αλλάχ είναι μεγάλος».

Νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Πληροφοριών της Τσετσενίας, ο Άχμεντ Ντουντάγιεφ, έκανε έκκληση για «ηρεμία» και ζήτησε να αποφευχθούν οι «προκλήσεις» καθώς η ατμόσφαιρα στον ρωσικό Καύκασο είναι τεταμένη. Με τις επιθέσεις εναντίον Εβραίων «παίζετε το παιχνίδι των εχθρών μας που προκαλούν σκόπιμα τον κόσμο με φόντο την ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση» ανέφερε σε ένα βίντεο.

«Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Μαχατσκάλα είναι κακό. Πολύ, πολύ κακό», σχολίασε στην πλατφόρμα Χ η διευθύντρια του καναλιού RT, που πρόσκειται στο Κρεμλίνο, Μαργκαρίτα Σιμονιάν.

Rioters are still attempting to find a way onto the RedWings Flight from Israel on the Tarmac at Makhachkala International Airport in Dagestan, while continuing to shout “Allahu Akbar” and raising the Palestinian Flag near the Plane. pic.twitter.com/HXne4NRzTj

— OSINTdefender (@sentdefender) October 29, 2023