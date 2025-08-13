Νότια Κορέα: Στην φυλακή η πρώην Πρώτη Κυρία – Κατηγορείται για διαφθορά

Η πρώην Πρώτη Κυρία της Νότιας Κορέας, η Κιμ Χεόν Χι, θα περάσει σήμερα την πρώτη ημέρα της στη φυλακή, σε ένα κελί σαν αυτό που βρίσκεται ο σύζυγός της και πρώην πρόεδρος της χώρας Γιουν Σοκ Γελ, καθώς οι εισαγγελείς διώκουν το άλλοτε πρώτο ζεύγος της χώρας στο πλαίσιο μιας ποινικής έρευνας που λαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις.

Η Κιμ Χεόν Χι μεταφέρθηκε στο Κέντρο Κράτησης Νάμπου της Σεούλ στη δυτική πλευρά της πρωτεύουσας, ένα σχετικά καινούργιο σωφρονιστικό ίδρυμα που άνοιξε το 2011 και από τα λίγα που διοικείται από γυναίκα.

Η Κιμ θα έχει την ίδια μεταχείριση με τις άλλες τροφίμους, αλλά θα έχει κάποιες μικρές προσαρμογές στην καθημερινή της ρουτίνα δεδομένου ότι πρόκειται για προβεβλημένο πρόσωπο, δήλωσε στο Reuters πηγή με γνώση του θέματος.

Η πρώην Πρώτη Κυρία φυλακίστηκε αφού δικαστήριο ενέκρινε ένταλμα για τη σύλληψή της αργά χθες, Τρίτη, με βάση την υπόθεση ότι ίσως καταστρέψει αποδεικτικά στοιχεία στην εν εξελίξει έρευνα με κατηγορίες που αφορούν τη δωροληψία, την χρηματιστηριακή απάτη και την αθέμιτη άσκηση επιρροής.

Οι δικηγόροι της Κιμ έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες σε βάρος της και έχουν απορρίψει ως αβάσιμες εικασίες τις αναφορές στα ΜΜΕ για κάποια δώρα τα οποία υποτίθεται πως έλαβε ως αντάλλαγμα για διάφορες χάρες.

Η Κιμ Χεόν Χι ζήτησε συγγνώμη που προκάλεσε ανησυχία στη χώρα και δήλωσε ότι είναι «ένα τίποτα» όταν εμφανίστηκε για ανάκριση την περασμένη εβδομάδα.

Το κελί της έχει ένα μικρό τραπέζι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γραφείο καθώς και για να τρώει τα γεύματά της και ένα στρώμα δαπέδου για να κοιμάται, δήλωσε η πηγή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί διότι δεν έχει εξουσιοδότηση να μιλήσει στον Τύπο.

Η πρώην Πρώτη Κυρία θα έχει ξεχωριστή πρόσβαση σε κοινά ντους και θα της επιτρέπεται να προαυλίζεται για μία ώρα κάθε μέρα εκτός από τις Κυριακές, με διαφορετικό ωράριο προκειμένου να μην συμπίπτει με άλλες τροφίμους, δήλωσε η πηγή.

Η φυλακή θα είναι μια εντελώς νέα εμπειρία για την Κιμ Χεόν Χι, σε αντίθεση με τον σύζυγό της που έχει ήδη περάσει περίπου 100 ημέρες σε σωφρονιστικό ίδρυμα.

Ο Γιουν δικάζεται για την αποτυχημένη απόπειρά του να επιβάλει στρατιωτικό νόμο, με την κατηγορία της ανταρσίας, την οποία ο ίδιος αρνείται. Έχει φυλακιστεί στο Κέντρο Κράτησης της Σεούλ, το οποίο παρά το όνομά του βρίσκεται έξω από την πρωτεύουσα, προς τα νότια.

Ήταν η κινητήριος δύναμη πίσω από την πολιτική ανέλιξη του συζύγου της

Το πρώην πρώτο ζεύγος της χώρας ζούσε σε ένα ευρύχωρο διαμέρισμα σε ακριβή περιοχή της Σεούλ πριν από την εκλογή του Γιουν στην προεδρία τον Μάιο του 2022 και επέστρεψε εκεί μετά την αποπομπή του για το διάταγμα στρατιωτικού νόμου, που οδήγησε σε πολιτική καταστροφή τον ίδιο, το κόμμα του, και τώρα τη σύζυγό του.

Η Κιμ Χεόν Χι είναι μια εύπορη επιχειρηματίας και τα περισσότερα από τα περιουσιακά στοιχεία του ζευγαριού, συμπεριλαμβανομένου του διαμερίσματος, ανήκουν σε εκείνη, σύμφωνα με βάση δεδομένων της κυβέρνησης.

Τώρα, η Κιμ Χεόν Χι θα λαμβάνει το ίδιο γεύμα όπως η μέση τρόφιμος, κυρίως κορεατικό μενού με κόστος περίπου 1.500 γουόν (1,08 δολάριο) ανά γεύμα. Σήμερα, το πρωινό περιελάμβανε φρυγανισμένο ψωμί με μαρμελάδα φράουλα, λουκάνικα και σαλάτα.

Η Κιμ δεν έχει φάει από χθες και η κατάσταση της υγείας της δεν είναι πολύ καλή, δήλωσε ένας από τους δικηγόρους της στο Reuters. Δεν είναι σαφές εάν θα εμφανιστεί για ανάκριση στους εισαγγελείς αύριο, δήλωσε ο δικηγόρος.

Η Κιμ, η οποία έχει ειδίκευση στις καλές τέχνες και ίδρυσε και διοικούσε μια πετυχημένη εταιρία επιμελητών τέχνης, είχε εμπλακεί σε σειρά σκανδάλων στο παρελθόν, αλλά και μετά την εκλογή του συζύγου της ως προέδρου το 2022, με τις διαμάχες αυτές κάποιες φορές να επισκιάζουν την ταραχώδη προεδρία του Γιουν.

Οι ενδυματολογικές της επιλογές και το λόμπινγκ που άσκησε σε θέματα, όπως η προώθηση της απαγόρευσης για την κατανάλωση κρέατος σκύλου, την κατέστησαν αμφιλεγόμενη προσωπικότητα σε μια χώρα όπου τυπικά η Πρώτη Κυρία κρατά χαμηλό προφίλ.

Ο Χαν Ντονγκ-σου, πρώην δικαστής και εισαγγελέας που εργάστηκε με τον Γιουν, δήλωσε ότι η Κιμ είχε «πολιτικά στρατηγικό μυαλό» και ότι ήταν η κινητήριος δύναμη πίσω από την ανέλιξη του συζύγου της στο ύπατο αξίωμα στη χώρα.

Μετά τον γάμο της με τον Γιουν όταν εκείνος ήταν 52 ετών, η Κιμ ήταν αυτή που πρακτικά επηρέαζε όλες τις σκέψεις και τις αποφάσεις του, δήλωσε ο Χαν. Η Κιμ ήταν 39 ετών όταν παντρεύτηκαν.

«Η Κιμ Χεόν Χι τον διάλεξε», δήλωσε ο Χαν. «Και του έδωσε τη στρατηγική και την ενέργεια να γίνει πρόεδρος».