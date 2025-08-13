Φωτιές στην Ισπανία: Νεκρός 35χρονος εθελοντής δασοπυροσβέστης – Περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι εκκένωσαν τα σπίτια τους

Ένας εθελοντής δασοπυροσβέτης υπέστη σοβαρά εγκαύματα και πέθανε στην Ισπανία, όπου οι πυρκαγιές συνεχίζουν το καταστροφικό έργο τους.

Ο 35χρονος προσπαθούσε να δημιουργήσει αντιπυρικές ζώνες κοντά στην πόλη Nogarejas, στη αυτόνομη κοινότητα Καστίλλη και Λεόν όταν παγιδεύτηκε στη φωτιά, δήλωσαν περιφερειακοί αξιωματούχοι. Η συγκεκριμένη πυρκαγιά έχει δύο ενεργά μέτωπα τα οποία δεν έχουν τεθεί υπό έλεγχο.

Τουλάχιστον 6 δασικές πυρκαγιές μαίνονται εκτός ελέγχου στην Ισπανία, σύμφωνα με τις Aρχές. Οι Ισπανοί μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι και σήμερα θα πνέουν ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι θα δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από την περιοχή της Καστίλλης και Λεόν. Οι προσπάθειες των Aρχών επικεντρώνονται στο να εμποδίσουν τις φλόγες να φτάσουν σε μικρότερες πόλεις.

Η υπουργός Περιβάλλοντος της Ισπανίας, Σάρα Άχεσεν δήλωσε ότι για πολλές φωτιές στη χώρα υπάρχουν υποψίες εμπρησμού.

Τη Δευτέρα, ακόμη ένας άνδρας, που εργαζόταν σε στάβλο αλόγων, πέθανε σε φωτιά που ξέσπασε στα περίχωρα της Μαδρίτης και έφτασε σε σπίτια και αγροκτήματα προτού τεθεί υπό έλεγχο.