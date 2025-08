Νότια Κορέα: Νέες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τους δασμούς στα αυτοκίνητα

Η Νότια Κορέα και οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε νέες συνομιλίες για τη μείωση των δασμών στις εξαγωγές αυτοκινήτων, σύμφωνα με δηλώσεις του Νοτιοκορεάτη υπουργού Βιομηχανίας την Τετάρτη (6/8).

Ο υπουργός ανέφερε ότι η Σεούλ χρειάζεται περαιτέρω διαβουλεύσεις με την Ουάσιγκτον σχετικά με τον χρόνο εφαρμογής της συμφωνημένης μείωσης των δασμών από το σημερινό επίπεδο του 25%.

Η εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του πρώην Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν δασμό 15% στις εισαγωγές από τη Νότια Κορέα, περιλαμβανομένων των αυτοκινήτων, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εμπορικής συμφωνίας που επιδιώκει να μειώσει τις εντάσεις με έναν από τους βασικούς εμπορικούς και στρατηγικούς εταίρους της Ασίας.

