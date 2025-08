Η ΕΣΗΕΑ στηρίζει τον δημοσιογράφο Άγγελο Προβολισιάνο και αποδοκιμάζει την Έλενα Ακρίτα για την ανάρτησή της – Οι πολιτικές αντιδράσεις και η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

Ανακοίνωση στήριξης στον Άγγελο Προβολισιάνο εξέδωσε ΕΣΗΕΑ με αφορμή ανάρτηση που έκανε η βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, Ελένα Ακρίτα, για παραπολιτικό σχόλιο που είχε υπογράψει ο δημοσιογράφος και είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα Documento. Έντονες ήταν και οι πολιτικές αντιδράσεις για όσα έγραψε η βουλευτής.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποδοκιμάζει τις ακραίες εκφράσεις και τους απαράδεκτους χαρακτηρισμούς της βουλεύτριας Έλενας Ακρίτα κατά του συναδέλφου Άγγελου Προβολισιάνου και της εφημερίδας DOCUMENTO. Ο συνάδελφος στοχοποιήθηκε, μέσω ανάρτησης σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, επειδή υπέγραψε με τα αρχικά του (Α.Π.) δημοσίευμα πολιτικού παρασκηνίου το οποίο κατά την κυρία Ακρίτα θεωρείται ανυπόγραφο και ως εκ τούτου ανώνυμο και επιλήψιμο» αναφέρει η ΕΣΗΕΑ και προσθέτει: «Πρόκειται βέβαια για μία ευρέως διαδεδομένη πρακτική, διαχρονικά, την οποία ασφαλώς και γνωρίζει. Οι δημοσιογράφοι παρουσιάζουν ειδήσεις, μεταφέρουν ρεπορτάζ, ενίοτε δυσαρεστούν. Καλό θα είναι τα πολιτικά πρόσωπα, όχι μόνο η κυρία Ακρίτα, να επιδεικνύουν λιγότερη δυσανεξία στην κριτική».

Η επιστολή του δημοσιογράφου στην ΕΣΗΕΑ

Είχε προηγηθεί επιστολή στην ΕΣΗΕΑ από τον κοινοβουλευτικό συντάκτη του Documento, μετά τα σχόλια της Έλενας Ακρίτα, ο οποίος ζήτησε από την Ένωση να πάρει θέση για το θέμα. Αναλυτικά:

«Στις 4/8, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα, επέλεξε να επιτεθεί με τρόπο σκαιότατο στο Documento και εμένα προσωπικά. Σε ανάρτησή της με αφορμή ένα παραπολιτικό 176 λέξεων κυριολεκτικά, το οποίο δημοσιεύτηκε αρχικά στο τελευταίο φύλλο και την επομένη στο site της εφημερίδας, η πρώην δημοσιογράφος χρησιμοποίησε χαρακτηρισμούς όπως: «δημοσιογραφικός απόπατος», «χέστης», «συντάκτης του κ@λου», ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να χρηματίζομαι από «παρακρατικούς, προπαγανδιστικούς μηχανισμούς», λέγοντας χαρακτηριστικά για να «εξηγήσει» την κατηγορία περί απόπατου: «Και πως αυτός δεν διαφέρει καθόλου από την κακοποιητικη ρητορικη ακροδεξιών “δημοσιογράφων” – είτε αυτοί χρηματίζονται από παρακρατικούς, προπαγανδιστικούς μηχανισμούς, είτε μέσω της λίστας Πέτσα είτε είναι χρήσιμοι ηλίθιοι και δεν τα παίρνουν από πουθενά». Το τελευταίο σημείο που οφείλω να σας επισημάνω από την ανάρτηση της κ. Ακρίτα είναι το εξής: «Κείμενο ανυπογραφο, λασπογραφια χωρίς στοιχεία, χωρίς αποδείξεις, χωρίς τσιπα που παραβιάζει κάθε κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Κείμενο σκουπίδι».

Παρακάτω παρατίθενται τόσο η ανάρτηση όσο και το επίμαχο παραπολιτικό που αποτελεί αξιολογική κρίση ενός βουλευτή για την πολιτική επάρκεια του Σωκράτη Φάμελλου και τίποτα παραπάνω. Φαντάζομαι ότι δεν χρειάζεται να διευκρινίσω σε εσάς τι εστί παραπολιτικό, πώς γράφεται, υπογράφεται (με τα αρχικά μου εν προκειμένω) κι αν οι εκάστοτε κοινοβουλευτικές ή μη πηγές πρέπει να περιγράφονται και όχι να κατονομάζονται. Αυτά έχουν λυθεί και απαντηθεί πολλά χρόνια πριν γίνω μέλος της Ένωσης.

Εργάζομαι επί δέκα συναπτά έτη στη συγκεκριμένη εφημερίδα, η οποία ποτέ δεν έκρυψε την προοδευτική της κατεύθυνση. Έχουμε δημοσιεύσει και αποκαλύψει πληθώρα σκανδάλων, τα οποία είτε οδήγησαν αξιωματούχους στο εδώλιο, είτε στην «καρατόμηση». Ασκούμε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη από την πρώτη μέρα, αντιμετωπίζοντας απόπειρες οικονομικού στραγγαλισμού ή εξαίρεσης (μοναδικής μάλιστα) από τη λίστα Πέτσα που αναφέρει η κ. Ακρίτα. Τα γράφω αυτά για να σας επισημάνω ότι ποτέ «γαλάζιο» στέλεχος είτε πρόκειται για μέλος τοπικής είτε για τον πρωθυπουργό δεν αποκάλεσε την εφημερίδα ή δημοσιογράφο της με τον τρόπο που επέλεξε να το κάνει η κ. Ακρίτα. Αυτό σαφώς αποτυπώνει το πολιτικό της ήθος, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το ανεχτούμε.

Σε προσωπικό επίπεδο οι ύβρεις της κ. Ακρίτα μου προκαλούν θυμηδία. Μικρή χώρα η Ελλάδα, γνωριζόμαστε. Ωστόσο, δεν ανέχομαι για την εφημερίδα που με εμπιστεύεται δέκα χρόνια, τους συναδέλφους μου από τον κλητήρα μέχρι τον εκδότη να εξαπολύονται τέτοιες κατηγορίες. Αν η κ. Ακρίτα σήμερα προσπάθησε να κηλιδώσει το Documento, αύριο θα πάρει σειρά άλλη εφημερίδα. Δικαίωμα της να διαβεί τον Ρουβίκωνα και να θέλει να τύχει της πολιτικής εύνοιας του προέδρου (δεν έχει επιδείξει και αυστηρά κριτήρια άλλωστε), αλλά δεν δικαιούται να πετροβολεί όσους δεν έπραξαν το ίδιο.

Σας καλώ, λοιπόν, να πάρετε θέση για όσα ανήρτησε η συγκεκριμένη βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι η σιωπή απέναντι στις χυδαιότητες δεν θα εκθέσει εμάς, αλλά την Ένωση».

Το παραπολιτικό έχει ως εξής:

Τίτλος: «∆εν επικοινωνεί η γλώσσα µε το µυαλό»

Υπότιτλος: «Καλό παιδί ο Σωκράτης, αλλά δεν κάνει για αυτό τον ρόλο».

Κείμενο: «Την αδυναµία τόσο του Νίκου Ανδρουλάκη όσο και του Σωκράτη Φάµελλου να αντιπαρατεθούν µε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να εµπνεύσουν και ο λόγος τους να είναι κοινωνικά ελκυστικός σχολίασε στο καφενείο της Βουλής κοινοβουλευτικό στέλεχος που ανήκει στον προοδευτικό χώρο.

Για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ επισήµανε το «αυτογκόλ» µε τη χαµένη ευκαιρία να προηγηθεί η συζήτηση της προανακριτικής έναντι της (βολικής για τη Ν∆) εξεταστικής στην ολοµέλεια λόγω ταξιδιού στην Τένεδο, ενώ για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ η περιγραφή του ήταν πιο λεπτοµερής. «Καλό παιδί ο Σωκράτης, αλλά δεν κάνει για αυτό τον ρόλο» υποστήριξε και πρόσθεσε, προκαλώντας γέλιο στην οµήγυρη: «Οταν µιλά, µοιάζει να µην επικοινωνεί η γλώσσα µε το µυαλό του». Επέκρινε δε τη συνήθεια του Σωκρ. Φάµελλου να θέτει σειρά ερωτηµάτων προς την πλειοψηφία τη στιγµή που «ο κόσµος θέλει να ακούσει θέσεις και όχι ερωτήσεις». Στο ίδιο τέµπο κατέληξε λέγοντας: «Εχω προσπαθήσει πολλές φορές να τον παρακολουθήσω, αλλά δυστυχώς δεν ακούγεται. Αφού πολλές φορές τελειώνει την οµιλία του και αναρωτιέµαι: “Τι έλεγε τόση ώρα;”».

Α.Π.».

Στην ανάρτηση που έκανε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στον λογαριασμό της στο Facebook είχε γράψει:

«Για τον Σωκράτη Φάμελλο και το Documento.

Επειδή είμαι σαράντα χρόνια φούρναρης στη δημοσιογραφία, ας δούμε τώρα μαζί τι σημαίνει δημοσιογραφικός απόπατος. Και πως αυτός δεν διαφέρει καθόλου από την κακοποιητική ρητορική ακροδεξιών «δημοσιογράφων» – είτε αυτοί χρηματίζονται από παρακρατικούς, προπαγανδιστικούς μηχανισμούς, είτε μέσω της λίστας Πέτσα είτε είναι χρήσιμοι ηλίθιοι και δεν τα παίρνουν από πουθενά.

Να πιάσουμε τον τίτλο. Που μόνον ένας χέστης – ούπς κακή λέξη – θα μπορούσε να επινοήσει. Γιατί δεν έχει τα κότσια να τον στηρίξει με το ονοματεπώνυμο του, αλλά ούτε αναφέρει και ποιος το είπε. Κάποιος κάπου κάποτε. Που σημαίνει κανείς απολύτως. Απλά το μίσος και η εμπάθεια του συντάκτη του κ@λου- ούπς κι άλλη κακή λέξη – που κατεβάζει από το τούβλο που έχει για κεφάλι ό,τι φανεί του λωλοστεφανή.

Κείμενο ανυπόγραφο, λασπογραφία χωρίς στοιχεία, χωρίς αποδείξεις, χωρίς τσίπα που παραβιάζει κάθε κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Κείμενο σκουπίδι.

Και για να τελειώνουμε. Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. έχει Πρόεδρο και τον λένε Σωκράτη Φάμελλο. Είναι αυτός που με επιχειρήματα και χωρίς να μασάει τα λόγια του έδινε και δίνει καθημερινά τη μάχη μέσα κι έξω από τη Βουλή. Είναι αυτός που ανάγκασε τον Μητσοτάκη να φύγει τρέχοντας από την αίθουσα της Ολομέλειας. Είναι αυτός που υποχρέωσε τον Φλωρίδη να χαμηλώσει το βλέμμα. Είναι αυτός που εμείς οι βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας τον στηρίζουμε γιατί είναι φίλος, είναι συνοδοιπόρος και σύντροφος όχι στα λόγια αλλά στην πράξη.

Έχουμε Πρόεδρο. Μάθετε να ζείτε μ’ αυτό. Κι αυτό πουλάκια μου, σας το λέει μια «παροδική» βουλεύτρια, αλλά παντοτινή δημοσιογράφος.

Υ. Γ. Το έμεσμα του Ντοκουμέντου δεν το βάζω πάνω στην ανάρτηση να μου χαλάσει τη μόστρα. Μπορείτε να το διαβάσετε και να ξεράσετε ελεύθερα στα σχόλια»



Άμεση ήταν η αντίδραση του Documento που δημοσιεύοντας ένα μακροσκελές κείμενο με την υπογραφή «Κ» έκανε λόγο για «απόπειρα φόνου 5 αστέρων από την Έλενα Ακρίτα», αναφέροντας μεταξύ άλλων πως «το άρθρο δεν είναι ανυπόγραφο αλλά υπογράφεται από τον Α.Π, δηλαδή τον Κοινοβουλευτικό Συντάκτη της εφημερίδας Άγγελο Προβολισιάνο. Καλό θα ήταν να το γνωρίζει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ της οποίας ο φυσικός χώρος είναι το Κοινοβούλιο».

Τονίζει μάλιστα πως «επειδή στις εφημερίδες επί δεκαετίες εμείς γράφουμε ρεπορτάζ και όχι ευθυμογραφήματα, επειδή είμαστε ρεπόρτερ που τρώνε κάθε μέρα ξύλο και όχι αποψολόγοι, να μας επιτρέψει να γνωρίζουμε τι είναι και τι δεν είναι δέον στην δημοσιογραφία». «Η μόνη απορία που έχω είναι αν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και ο Σωκράτης Φάμελλος υιοθετούν την τακτική και τη ρητορική της Άκριτα. Αν έχουν καταλάβει εν ολίγοις όχι μόνο το ολίσθημα αλλά και τι μήνυμα δίνουν» έγραψε ο Κώστας Βαξεβάνης σε ανάρτησή του.

Η Έλενα Ακρίτα επανήλθε με νέα ανάρτηση περιγράφοντας μία ιστορία από το 2015, όταν ξεκινούσε τον Documento και την είχε πάρει τηλέφωνο ο Κώστας Βαξεβάνης.

«Μασημένα λόγια ποτέ, ισορροπίες ποτέ, ισαποστακισμούς ποτέ. Έτσι είμαι. Αυτή είμαι. Αν δω το άδικο και δε μιλήσω, υποφέρω. Το άδικο για τον άνθρωπο, το άδικο για το ζώο. Κωλοχαρακτηρας; Πεισματάρα; Κεφάλι αγύριστο; Μπορεί. Αλλά το βράδυ κοιμάμαι ήσυχα, λίγο το ‘χεις;

Κι όσοι μ’ αγαπάνε, μ’ αγαπάνε πολύ. Κι όσο με αντιπαθούν, με αντιπαθούν πολύ. Γιατί στα δικά μου τα κιτάπια, είναι ντροπή να τα ‘χεις καλά με όλους. Πρέπει να επιλέγεις. Πρέπει να παίρνεις θέση. Αλλιώς δεν αξίζει αυτή η ζωή.

Κατάλαβες Κώστα; Και τελικά να σου πω κάτι. Ι’ m too old for this shit. Κατάλαβες, Κώστα; Ε;», ανέφερε μεταξύ άλλων η βουλευτής.



Πολιτικές αντιδράσεις για την ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα

Να σέβονται τη δημοσιογραφική άποψη, ακόμη κι αν δεν τους αρέσει, καλεί τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή τους χαρακτηρισμούς της βουλευτού Επικρατείας του κόμματος, σε βάρος του δημοσιογράφου Αγγελου Προβολισιάνου.

Ο κ.Μαρινάκης, σε ανάρτησή του στο Χ τονίζει μεταξύ άλλων: «Στον ΣΥΡΙΖΑ, αντί να επικαλούνται ατεκμηρίωτες εκθέσεις για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του τύπου, ας μάθουν πρώτα να σέβονται τη δημοσιογραφική άποψη, ακόμα και αν δεν τους αρέσει».

Για προσπάθεια εκφοβισμού της δημοσιογραφικής έρευνας έκανε λόγο ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, χαιρετίζοντας την αντίδραση της ΕΣΗΕΑ.

«Καταδικάζω τους απαράδεκτους χαρακτηρισμούς και την προσπάθεια εκφοβισμού της δημοσιογραφικής έρευνας από την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κα Ελενα Ακρίτα κατά του δημοσιογράφου του Documento κ. Προβολισιάνου. Σωστά η ΕΣΗΕΑ αντιδρά!»

Σχετική ανάρτηση έκανε και ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, κάνοντας λόγο για χυδαία επίθεση στον δημοσιογράφο.

«Τον Άγγελο Προβολισιάνο τον έχω γνωρίσει ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος όπως και το σύνολο των συναδέλφων του κοινοβουλευτικών συντακτών που είναι συνεχώς στη Βουλή και μας ζητούν ενημέρωση. Τα δημοσιεύματα του είναι κατά βάση επιθετικά για εμένα. Θεωρώ όμως απολύτως χυδαία την επίθεση που δέχθηκε, απλά επειδή έκανε τη δουλειά του», έγραψε ο κ. Πλεύρης.

Αιχμηρή ήταν η τοποθέτηση της εκπροσώπου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρας Σδούκου.

«Παρακαλούμε, εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ: όχι άλλος «σεβασμός» στην ελευθερία του Τύπου και την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών.

Η παρέμβαση της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, κας Έλενας Ακρίτα, σε σχόλιο δημοσιογράφου στην εφημερίδα «Documento», επειδή δεν ανταποκρινόταν στα πολιτικά της γούστα, παραπέμπει σε άλλες εποχές και ήθη που ο ελληνικός λαός έχει αφήσει πίσω του. Η ΝΔ στηρίζει απολύτως τον συντάκτη που στοχοποιήθηκε από την κα Ακρίτα».

Θέση κατά της Έλενας Ακρίτα για την επίθεση κατά του Αγγέλου Προβολισιανου πήρε η Νέα Αριστερά. Αναφέρει: «Η Νέα Αριστερά θεωρεί την επίθεση που δέχτηκε ο δημοσιογράφος Άγγελος Προβολισιάνος άδικη και άστοχη.

Τα πολιτικά πρόσωπα οφείλουν να δέχονται την δημόσια κριτική, ακόμα και όταν είναι σκληρή ή νιώθουν ότι τους αδικεί. Η όποια απάντηση στην κριτική δεν μπορεί να γίνεται με προσωπικούς, προσβλητικούς χαρακτηρισμούς. Το παραπάνω αποτελεί βασικό δημοκρατικό κανόνα».

Δήλωση στήριξης στον δημοσιογράφο έκανε και ο Εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Δημοκρατίας, Μιχάλης Χουρδάκης.

«Η δημοσιογραφία είναι πυλώνας της Δημοκρατίας. Ο Άγγελος Προβολισιανός, ασκώντας το δικαίωμα και την ευθύνη του να ελέγχει την εξουσία, κατέγραψε ένα πολιτικό σχόλιο. Η αντίδραση που ακολούθησε δεν ήταν ένας πολιτικός διάλογος. Ήταν δημόσια προσβολή, με όρους που δεν τιμούν τον πολιτικό λόγο.

Σε τέτοιες στιγμές, υπερασπιζόμαστε τις αρχές μας. Το Κίνημα Δημοκρατίας πιστεύει σε μια πολιτική με επιχειρήματα, με πολιτισμό, με σεβασμό στον ρόλο του δημοσιογράφου. Δεν αντιλαμβανόμαστε τη δημοσιότητα ως πεδίο ανταγωνισμών και χαρακτηρισμών, αλλά ως ευθύνη απέναντι στους πολίτες.

Ο δημοσιογράφος δεν είναι εχθρός. Είναι σύμμαχος της διαφάνειας. Και η πολιτική, όταν είναι πράγματι προοδευτική, δεν σιωπά, δεν υποτιμά, δεν χλευάζει· απαντά με λόγο, με θέσεις, με αρχές. Αυτή είναι η διαφορά που θέλουμε να φέρουμε» , αναφέρει και προσθέτει:

«Στηρίζω ανοιχτά τον Άγγελο Προβολισιανό. Όχι επειδή συμφωνούμε σε όλα· αλλά επειδή διαφωνω με τον ευτελισμό του δημόσιου λόγου. Και γιατί πιστεύω πως η ελευθερία του Τύπου είναι θεμέλιο της Δημοκρατίας – όχι ανάλογα με το ποιος ενοχλείται, αλλά σταθερά και χωρίς εξαιρέσεις.

Στο Κίνημα Δημοκρατίας υπερασπιζόμαστε έναν άλλο πολιτικό πολιτισμό. Και θέλουμε να τον τιμάμε στην πράξη».

Η αντίδραση Ακρίτα και η ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ

Μετά τις πολιτικές αντιδράσεις που προκλήθηκαν αλλά και την ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έκανε νέα ανάρτηση.

«Ολόψυχη στήριξη Πλεύρη, Γεωργιάδη, Σδουκου στο Ντοκουμέντο του Βαξεβάνη που, αντί να ντραπεί για τους νεόκοπους συμμάχους του, το δημοσίευσε ενθουσιασμένος. Τον Βορίδη δεν βλέπω κι ανησυχώ.

Α, με καταδίκασε επίσης τρελή από χαρά και η ΕΣΗΕΑ. Έκανα πολλούς ανθρώπους ευτυχισμένους σήμερα. Εντιτ. Ο Βορίδης πάει μάρτυρας κατηγορίας εναντίον μου στη μήνυση της Μαρέβας Μητσοτάκη για τα 40 σπίτια του προωθυπουργικού ζεύγους. Eισαι σε καλό δρόμο Κώστα», αναφέρει η Έλενα Ακρίτα.

Λίγο αργότερα ακολούθησε η επίσημη ανακοίνωση της Κουμουνδούρου:

«Καλωσορίζουμε το κυβερνητικό επιτελείο, τον κ. Μαρινάκη, τον κ. Γεωργιάδη, τον κ. Πλεύρη, την κ. Σδούκου, τον κ. Ρωμανό, στον δημόσιο διάλογο. Υπήρχε μια παρατεταμένη σιωπή μετά την παραίτηση της κ. Σεμερτζίδου κατόπιν της παρέμβασης του κλιμακίου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, που ψάχνει από σήμερα το πρωί τα αρχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πάει πολύ η ΝΔ, που εδώ και έξι χρόνια κάνει ό,τι μπορεί για να ελέγξει τα ΜΜΕ, παρακολουθούσε πολιτικά στελέχη και πολιτικούς αρχηγούς, έχει τσαλακώσει ανεπανόρθωτα το Κράτος Δικαίου και έχει ρεζιλέψει τη χώρα για μια σειρά ζητημάτων, να μιλάει για ελεύθερη διακίνηση ιδεών και ελευθερία του Τύπου.

Όταν ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήριζε «υπόκοσμο» και «συμμορία» τον Κώστα Βαξεβάνη και τη Γιάννα Παπαδάκου, έδειχνε, προφανώς, τον… σεβασμό του στη δημοσιογραφία και την κριτική.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στήριζε και εξακολουθεί να στηρίζει ολόπλευρα την ελευθερία του Τύπου. Το μαρτυρούν άλλωστε οι συγκριτικές εκθέσεις των ανεξάρτητων Ενώσεων Δημοσιογράφων την περίοδο 2015-2019 και 2019-2025.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ουδέποτε αμφισβήτησε την ελευθερία των δημοσιογράφων, των εφημερίδων, της ενημέρωσης, του Τύπου.

Υπερασπιζόμαστε αταλάντευτα την αρχή ότι όποιος διατυπώνει κριτική, πρέπει και να δέχεται κριτική. Όπως οι δημοσιογράφοι ασκούν σκληρή κριτική – και καλά κάνουν – έτσι και οι βουλευτές ή τα στελέχη του κάθε κόμματος – άρα και του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ – μπορούν να ασκούν κριτική, να απαντούν και να λένε ελεύθερα τη γνώμη τους, ακόμα και αν προκύπτουν ενστάσεις ως προς τις διατυπώσεις και τους χαρακτηρισμούς» τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας:

«Πιστεύουμε στον διάλογο και στη δημιουργική αντιπαράθεση. Γι’ αυτό θα συνεχίσουμε να παίρνουμε θέση σε όλα τα ζητήματα με πολιτικά επιχειρήματα και με τεκμηρίωση. Δεν μπορούν να μιλάνε αυτοί που ξεφτίλισαν τον Τύπο με τις λίστες Πέτσα, τα fake news και τις διαφημιστικές καταχωρήσεις στα φιλαράκια τους… Πάει πολύ!»