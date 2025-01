Νότια Κορέα: Πολιτική κρίση στη χώρα με αφορμή το ένταλμα σύλληψης του πρώην προέδρου – Επεισόδια έξω από την κατοικία του

Σε τεντωμένο σκοινί φαίνεται να ισορροπεί η Νότια Κορέα, όπου η πολιτική κρίση έχει κλιμακωθεί τις τελευταίες ώρες. Μονάδα του στρατού της Νότιας Κορέας φέρεται να εμποδίζει τους άνδρες οι οποίοι μετέβησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (3/1) προκειμένου να συλλάβουν τον παυθέντα Πρόεδρο Γιουν Σοκ-γελ στην επίσημη κατοικία του στη Σεούλ. Δεν τους αφήνει να προχωρήσουν στην εκτέλεση του εντάλματός τους, μεταδίδει το νοτιοκορεάτικο εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

BREAKING:

South Korean police and parts of the South Korean military are now confronting each other at the presidential residence as 2700 police officers are trying to arrest President Yoon.

Pro-Chinese left-wing elements are trying to take power in South Korea pic.twitter.com/nGfXcDiHfy

— Visegrád 24 (@visegrad24) January 3, 2025