Νότια Κορέα: Στρατιωτικές δυνάμεις εμποδίζουν άνδρες της Αστυνομίας να συλλάβουν τον πρώην πρόεδρο της χώρας – «Παράνομη η εκτέλεση του εντάλματος»

Μονάδα του στρατού της Νότιας Κορέας εμποδίζει ερευνητές οι οποίοι μετέβησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (3/1) προκειμένου να συλλάβουν τον παυθέντα πρόεδρο Γιουν Σοκ-γελ στην επίσημη κατοικία του στη Σεούλ να προχωρήσουν στην εκτέλεση του εντάλματός τους, μεταδίδει το νοτιοκορεάτικο εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Πράκτορες της υπηρεσίας έρευνας για υποθέσεις διαφθοράς υψηλών προσώπων της Νότιας Κορέας εισήλθαν στην επίσημη προεδρική κατοικία, αλλά «εμποδίζονται από στρατιωτική μονάδα στο εσωτερικό», αναφέρει το Γιονάπ.

2700 police officers have gathered in front of the presidential residence in South Korea to hand President Yoon his arrest warrant.

🇰🇷 pic.twitter.com/DMP8OAyyEW

— Visegrád 24 (@visegrad24) January 2, 2025