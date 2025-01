Έκρηξη στο Λας Βέγκας: Άγνωστα τα κίνητρα του 37χρονου που ανατίναξε Tesla έξω από το ξενοδοχείο του Τραμπ – «Αυτοκτόνησε» λένε οι Αρχές

Ο οδηγός του Tesla Cybertruck που εξερράγη την Τετάρτη (1/1) έξω από ξενοδοχείο της αλυσίδας Τραμπ στο Λας Βέγκας πιθανολογείται ότι αυτοκτόνησε, όπως έγινε γνωστό σήμερα από τις αμερικανικές αρχές, οι οποίες επισημαίνουν ότι το κίνητρο του παραμένει αδιευκρίνιστο μέχρι στιγμής.

Επικαλούμενος το γραφείο του ιατροδικαστή, ο σερίφης του Λας Βέγκας Κέβιν Μακχίλ είπε ότι ο άνδρας έφερε τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι, το οποίο προκλήθηκε πριν από την έκρηξη του οχήματος, εκτιμώντας ότι πρόκειται πιθανότατα για αυτοκτονία.

Η σορός του βρέθηκε απανθρακωμένη και δεν έχει ταυτοποιηθεί επισήμως, εν αναμονή των εργαστηριακών αναλύσεων γενετικού υλικού. Όμως από τα έγγραφα που βρέθηκαν στο σημείο, οι αρχές θεωρούν πως πρόκειται για τον Μάθιου Άλαν Λιβελσμπέργκερ, έναν 37χρονο στρατιώτη από το Κολοράντο.

🚨UPDATE: The Tesla Cybertruck explosion outside of Trump Tower (Trump International Hotel) in Las Vegas on New Year’s Day is now being investigated as a possible act of terrorist attack! #Terroristattack

Thanks Joe Biden! No one is safe under Joe Biden and Kamala Harris! pic.twitter.com/SB9FbMrFsU

— AJ Huber (@Huberton) January 1, 2025