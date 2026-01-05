Νικολάς Μαδούρο: Ποιος είναι ο πολύπειρος δικαστής που θα προεδρεύσει της διαδικασίας – Οι άλλες υποθέσεις που έχει αναλάβει

Σε έναν από τους πολύπειρους Αμερικανούς δικαστές τον Άλβιν Χέλερσταϊν, έχει ανατεθεί η πολύκροτη υπόθεση εναντίον του Νικολάς Μαδούρο. Ο Χέλερσταϊν διορίστηκε και επικυρώθηκε από τον Πρόεδρο Bill Clinton το 1998.

Είναι ανώτερος δικαστής από το 2011, στο Νότιο Διαμέρισμα της Νέας Υόρκης κι έχει προεδρεύσει σε υποθέσεις που προέκυψαν από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, καθώς και σε άλλες υποθέσεις που αφορούν την τρομοκρατία και την εθνική ασφάλεια.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ο πρώην στρατηγός και επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Βενεζουέλας Hugo Carvajal Barrios ομολόγησε ενώπιον του Χέλερσταϊν τις κατηγορίες που αφορούσαν ναρκοτρομοκρατία και διακίνηση ναρκωτικών.

Ο δικαστής έγινε επίσης είδηση τα τελευταία χρόνια όταν απέρριψε τα αιτήματα του Τραμπ να μεταφέρει την ποινική υπόθεση για την πορνοστάρ Στόρμι Ντανιελς σε ομοσπονδιακό δικαστήριο. Ο Χέλερσταϊν έκρινε τότε ότι η αποζημίωση του Τραμπ προς τον Μάικλ Κόεν, ο οποίος διευκόλυνε τις πληρωμές χρημάτων στην Ντάνιελς, δεν ήταν επίσημες πράξεις που σχετίζονταν με την προεδρία του. Ο Τραμπ εξακολουθεί να αμφισβητεί την απόφαση αυτή.

Την άνοιξη, ο Χέλερσταϊν εξέδωσε απόφαση που απαγόρευε στην κυβέρνηση Τραμπ να χρησιμοποιήσει τον Νόμο περί Εχθρών Αλλοδαπών για την απέλαση Βενεζουελάνων και επέκρινε την κυβέρνηση για την απέλαση ατόμων σε ξένες φυλακές «με ελάχιστες ελπίδες για δίκη ή επιστροφή».

