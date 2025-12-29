Νιγηρία: Σε νοσοκομείο ο μποξέρ Άντονι Τζόσουα έπειτα από τροχαίο με δυο νεκρούς

Ο διάσημος μποξέρ Άντονι Τζόσουα τραυματίστηκε σε τροχαίο δυστύχημα στη Νιγηρία, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους άλλα δύο άτομα. Ο σταρ του μποξ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.  Ο 36χρονος Τζόσουα βρισκόταν σε ένα Lexus Jeep όταν αυτό συγκρούστηκε με ένα σταθμευμένο φορτηγό σήμερα, λίγο μετά τις 11 το πρωί (τοπική ώρα) στον αυτοκινητόδρομο Λάγος-Ιμπαντάν στο Μακούν.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο δείχνει τον πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή πυγμαχίας βαρέων βαρών γυμνό από τη μέση και πάνω, να φαίνεται ζαλισμένος καθώς κάθεται στο συντριμμένο όχημα ανάμεσα σε θραύσματα γυαλιού.

 

Αργότερα τον βλέπουμε να κάθεται στο μπροστινό κάθισμα ενός οχήματος έκτακτης ανάγκης, να μιλάει με αξιωματούχους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τζόσουα υπέστη ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Δύο άλλα άτομα κηρύχθηκαν νεκρά στο σημείο του ατυχήματος.

Ο προμότερ του Τζόσουα, Eddie Hearn, δήλωσε στο Daily Mail Sport: «Είμαι σε οικογενειακές διακοπές και ξύπνησα με την είδηση αυτού του συμβάντος.  Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον Άντονι και εν τω μεταξύ δεν θέλουμε να κάνουμε εικασίες για την κατάστασή του, αλλά ευτυχώς φαίνεται να είναι καλά από ό,τι έχω δει στις εικόνες.

Περιμένουμε περισσότερες πληροφορίες για το τι συνέβη και θα σας ενημερώσουμε εν ευθέτω χρόνω».

Ο CP Lanre Ogunlowo, Επίτροπος της Αστυνομίας της Πολιτείας Ogun, δήλωσε στο Daily Mail Sport: «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι συνέβη ένα ατύχημα και ο Άντονι Τζόσουα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο».

Πρόσθεσε: «Ένα όχημα έπεσε πάνω σε ένα ακινητοποιημένο όχημα. Δυστυχώς, υπήρξαν δύο θύματα. Ο Anthony Joshua έλαβε τις πρώτες βοήθειες στο σημείο του ατυχήματος και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο».

Οι νιγηριανές αρχές επιβεβαίωσαν στο BBC ότι ο Joshua είναι «καλά».

