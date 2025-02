Νετανιάχου: Έδωσε εντολή για στρατιωτική επιχείρηση στη Δυτική Όχθη μετά τις εκρήξεις σε λεωφορεία στο Ισραήλ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου διέταξε να εξαπολυθεί «εντατική επιχείρηση εναντίον κέντρων τρομοκρατίας» στη Δυτική Όχθη, μετά τις εκρήξεις σε σταθμευμένα και άδεια λεωφορεία σε περιοχή κοντά στο Τελ Αβίβ χθες Πέμπτη που η αστυνομία απέδωσε σε «τρομοκρατικές» ενέργειες.

Οι υπηρεσίες του Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανέφεραν μέσω X ότι, έπειτα από έκτακτη συνεδρίαση στην οποία προέδρευσε με παρόντες τον υπουργό Άμυνας, τον αρχηγό του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας, τον διευθυντή της Σιν Μπετ (αντικατασκοπεία/εσωτερική ασφάλεια) και τον αρχηγό της αστυνομίας, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ διέταξε τον στρατό να διεξαγάγει «εντατική επιχείρηση εναντίον κέντρων τρομοκρατίας στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια» και την αστυνομία και τη Σιν Μπετ να εντείνουν την «προληπτική δραστηριότητα για την αποτροπή περαιτέρω επιθέσεων σε ισραηλινές πόλεις».

Two buses in the city of Bat Yam (next to Tel Aviv) exploded while empty, within a short time of each other—apparently due to an explosive device.

Shin Bet is investigating the incident, which currently appears to be an attempted of terror attack. Extremely unusual. pic.twitter.com/YHwh6VFYQM

— Ori Miller🇮🇱 (@orielishamiller) February 20, 2025