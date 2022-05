Νεπάλ: Εντοπίστηκαν τα συντρίμμια του αεροσκάφους που είχε χαθεί από τα ραντάρ

Οι ένοπλες δυνάμεις του Νεπάλ ανακοίνωσαν σήμερα ότι εντόπισαν τον τόπο όπου συνετρίβη αεροσκάφος με 22 επιβαίνοντες –συμπεριλαμβανομένων δύο πολιτών της Γερμανίας–, το οποίο χάθηκε από τα ραντάρ και αγνοείτο από την Κυριακή.

«Ομάδες έρευνας και διάσωσης (…) εντόπισαν τον τόπο της συντριβής του αεροσκάφους», ανέφερε ο εκπρόσωπος του στρατού Ναραγιάν Σιλουάλ μέσω Twitter, μεταφορτώνοντας φωτογραφία στην οποία είναι διακριτός ο αριθμός στην ουρά του δικινητήριου αεροσκάφους της εταιρείας Tara Air.

Nepal | Crashed Tara Air aircraft located at Sanosware, Thasang-2, Mustang

The aircraft with 22 people including four Indians onboard went missing yesterday.

(Photo source: Nepal Army) pic.twitter.com/W4n5PV3QfA

— ANI (@ANI) May 30, 2022