Νέοι φόβοι για την υγεία της βασίλισσας Ελισάβετ

Η βασίλισσα Ελισάβετ αποσύρεται από τους Αγώνες των Χάιλαντ αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς ο Πρίγκιπας Κάρολος αναλαμβάνει να την αντικαταστήσει εν μέσω φόβων για την υγεία της.

Η 96χρονη σύμφωνα με βασιλικές πηγές δεν θα παρευρεθεί στη συγκέντρωση Braemar και η απόφαση ελήφθη σήμερα για την «άνεσή» της.

Η καθυστερημένη απόφαση έρχεται αφότου η Mail on Sunday ανέφερε το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι «η βασίλισσα εξέταζε προσεκτικά» εάν ήταν αρκετά ικανή για να παρευρεθεί στην εκδήλωση, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για τα ζητήματα κινητικότητάς της.

Οι Αγώνες Highland, στους οποίους συμμετέχουν συχνά η Βασίλισσα και ο πρωθυπουργός, είναι συνήθως το αποκορύφωμα στο ημερολόγιο της και διεξάγονται στο The Princess Royal and Duke of Fife Memorial Park στο Braemar. Ωστόσο, βασιλικές πηγές επιβεβαίωσαν σήμερα ότι υπήρχαν δύο βασικά ζητήματα όσον αφορά στην παρουσία της Βασίλισσας – πρώτον η μετακίνηση στους αγώνες, αλλά και ότι θα έπρεπε να κάθεται δημόσια για μεγάλο χρονικό διάστημα για να τους παρακολουθήσει.

Οι Αγώνες χαρακτηρίζονται ως «ιδιωτικό» γεγονός στο ημερολόγιο της Αυτής Μεγαλειότητας και όχι ως δημόσια δέσμευση. Είναι κατανοητό ότι η 96χρονη μονάρχης ήλπιζε αρχικά ότι θα μπορούσε να είναι εκεί.

Ο φετινός διαγωνισμός είναι ο πρώτος που θα διεξαχθεί από την έναρξη της πανδημίας.