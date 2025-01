Νέο βίντεο με Ισραηλινή όμηρο δημοσίευσε η ισλαμική τζιχάντ – Θα αφεθεί ελεύθερη την Πέμπτη

Η Ισλαμική Τζιχάντ δημοσιοποίησε βίντεο στο οποίο εμφανίζεται η Ισραηλινή όμηρος Αρμπέλ Γεχούντ να καθησυχάζει την οικογένειά της. Η Γεχούντ, που κρατείται από την οργάνωση, εμφανίζεται να λέει πως είναι «καλά» και εκφράζει την ελπίδα της να επιστρέψει σύντομα σπίτι της, «όπως τα άλλα κορίτσια».

Σύμφωνα με όσα δηλώνει στο βίντεο, η ημερομηνία λήψης είναι η 25η Ιανουαρίου, κάτι που υποδεικνύει ότι καταγράφηκε δύο ημέρες πριν.

Η όμηρος αναμενόταν να αφεθεί ελεύθερη την Πέμπτη, μαζί με τον στρατιώτη Άγκαμ Μπέργκερ και ακόμη έναν αιχμάλωτο, γεγονός που δείχνει ότι πιθανόν βρισκόμαστε μπροστά σε εξελίξεις στο ζήτημα των διαπραγματεύσεων για την απελευθέρωσή τους.

⭕️ Al-Quds Brigades releases video message of the Israeli captive ‘Arbel Yehoud’ who is due to be released on Thursday.

In the video she says the date of January 25, meaning it was filmed two days ago. pic.twitter.com/WueyX3uqyA

— MenchOsint (@MenchOsint) January 27, 2025