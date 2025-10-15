Νεκρός υποψήφιος βουλευτής στο Ιράκ – Εξερράγη βόμβα που είχε τοποθετηθεί κάτω από το αυτοκίνητό του – BINTEO

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Σαφάα αλ Μασχαντάνι, Safaa Al-Mashhadani

Υποψήφιος στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές στο Ιράκ σκοτώθηκε σήμερα στην επαρχία της Βαγδάτης έπειτα από έκρηξη βόμβας που είχε τοποθετηθεί κάτω από το αυτοκίνητό του, έγινε γνωστό από πηγή των δυνάμεων ασφαλείας.

«Βόμβα εξερράγη κάτω από το αυτοκίνητο του Σαφάα αλ Μασχαντάνι, που είναι μέλος του επαρχιακού συμβουλίου της Βαγδάτης και υποψήφιος για το Κοινοβούλιο. Αυτός σκοτώθηκε επιτόπου και τρεις από τους φρουρούς του τραυματίστηκαν σοβαρά», σημείωσε η πηγή αυτή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Οι βουλευτικές εκλογές προβλέπεται να διεξαχθούν στις 11 Νοεμβρίου. Ο Σαφάα αλ Μασχαντάνι είναι ο μοναδικός υποψήφιος στις εκλογές αυτές που έχει χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή του.

Σύμφωνα με την πηγή ασφαλείας, η επίθεση έγινε σήμερα το ξημέρωμα στην Ταρμιγέ, περίπου 40 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας Βαγδάτης.

 

Ο Σαφάα αλ Μασχαντάνι ήταν υποψήφιος σουνιτικού συνασπισμού υπό τον επιχειρηματία Χάμις αλ Χάντζαρ και τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Μαχμούντ αλ Μασχαντάνι.

Ο συνασπισμός αυτός κατήγγειλε ένα «στυγερό έγκλημα», βλέποντας στην επίθεση αυτή «επέκταση της προσέγγισης του αποκλεισμού και της προδοσίας από τις δυνάμεις (…) της τρομοκρατίας, οι οποίες επιδιώκουν στο σύνολό τους να σιγήσουν τις ελεύθερες εθνικές φωνές».

Το ιρακινό κοινοβούλιο, το οποίο αποτελείται από 329 μέλη, κυριαρχείται από συνασπισμό σιιτικών φιλοϊρανικών κομμάτων.

Οι εκλογές του Νοεμβρίου είναι οι έκτες που διοργανώνονται μετά την αμερικανική εισβολή το 2003, που ανέτρεψε τον δικτάτορα Σαντάμ Χουσέιν.

Σύμφωνα με το σύστημα καταμερισμού της εξουσίας που ισχύει έκτοτε, το αξίωμα του πρωθυπουργού, το οποίο έχει σήμερα ο Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι, αναλαμβάνει παραδοσιακά ένας σιίτης μουσουλμάνος, αυτό του προέδρου ένας Κούρδος και αυτό του προέδρου του κοινοβουλίου ένας σουνίτης μουσουλμάνος.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο ΕΟΦ προχώρησε στην απαγόρευση διάθεσης και διακίνησης συμπληρώματος διατροφής

Φούσκωμα και αέρια: 10 τροφές για άμεση ανακούφιση από γαστρεντερολόγο του Harvard

Δημοτική Αστυνομία: Νέα πρόσκληση ΑΣΕΠ για τους διορισμούς- Όλες οι λεπτομέρειες

Σούπερ μάρκετ: Δείτε τα προϊόντα με μείωση τιμής πάνω από 10%

AirPods: Πώς να συνδέστε δύο ακουστικά σε ένα iPhone;

Ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας ίσως να μην είναι «παγωμένοι γίγαντες» τελικά – Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα
περισσότερα
16:47 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Σουηδία: Μαχητικά αεροσκάφη και πολεμικά πλοία παρακολουθούν ρωσικό υποβρύχιο στη Βαλτική Θάλασσα

Ο σουηδικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι παρακολουθεί ένα ρωσικό υποβρύχιο που εισήλθε στη Βα...
16:22 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Σοκ στην Αυστρία: Νευροχειρουργός κατηγορείται ότι άφησε την 12χρονη κόρη της να τρυπήσει το κρανίο ασθενούς

Μια υπόθεση που προκαλεί σοκ ήρθε στο φως της δημοσιότητας στην Αυστρία, όταν μια νευροχειρουρ...
15:51 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Κομισιόν για συμμετοχή Τουρκίας στο «SAFE»: Έχει κάνει αίτηση – Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες των κρατών-μελών μας

Στη σημερινή συνέντευξη Τύπου της Κομισιόν, ο εκπρόσωπος Τύπου για θέματα Άμυνας, Τόμας Ρενιέρ...
15:42 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: Η Παλαιστινιακή Αρχή είναι έτοιμη να αναλάβει τη διαχείριση του περάσματος στη Ράφα – Eπικαλείται συμφωνία με την ΕΕ

Η Παλαιστινιακή Αρχή ανακοίνωσε σήμερα ότι είναι έτοιμη να αναλάβει τη λειτουργία του συνοριακ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης