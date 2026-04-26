Νεκρή διάσημη influencer: Σταρ του «X-Factor» την παρέσυρε με το αυτοκίνητό της έξω από νυχτερινό κέντρο

Σοκ προκαλεί η είδηση πως η γνωστή influencer Klaudia Glam, η οποία είχε εκατοντάδες χιλιάδες ακόλουθους στο Instagram πέθανε. Η γυναίκα, η οποία είχε μία πολύ δυνατή παρουσία στον κόσμο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, φέρεται να παρασύρθηκε από την πρώην σταρ του «X-Factor» Gabrielle Carrington, έξω από ένα νυχτερινό κέντρο του Λονδίνου, κατά τη διάρκεια μιας έντονης συμπλοκής.

Η influencer, της οποίας το πραγματικό όνομα ήταν Klaudia Zakrzewska, τραυματίστηκε σοβαρά τα ξημερώματα της 19ης Απριλίου στο Σόχο.

Βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας από την ώρα της συμπλοκής, καταγράφει τις τελευταίες στιγμές της influencer.

Σύμφωνα με την «New York Post», η Zakrzewska νοσηλεύτηκε για μία εβδομάδα, αλλά κατέληξε το Σάββατο, σε ηλικία μόλις 32 ετών.

Η Carrington χτύπησε επίσης έναν 58χρονο άνδρα, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά, καθώς και τη Latisha Armstrong, η οποία υπέστη ελαφρά τραύματα. Αρχικά της απαγγέλθηκαν μία σειρά από κατηγορίες, μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης με πρόθεση, οι οποίες όμως τώρα θα αναβαθμιστούν ώστε να συμπεριλάβουν τον φόνο.

Η Gabrielle Carrington, πρώην τραγουδίστρια του γυναικείου συγκροτήματος «Miss Dynamix» που εμφανίστηκε στο βρετανικό «The X-Factor» το 2013, μίλησε μόνο για να επιβεβαιώσει την ταυτότητά της κατά την εμφάνισή της στο δικαστήριο. Σχημάτισε επίσης με τα χέρια της το σήμα της καρδιάς προς τους υποστηρικτές της. Αναμένεται να παρουσιαστεί ξανά στο δικαστήριο στις 19 Μαΐου.