Νέα Υόρκη: Σε εξέλιξη οι έρευνες για τη συντριβή του ελικοπτέρου με έξι νεκρούς – Τα κρίσιμα ερωτήματα και το παρελθόν του αεροσκάφους

Το περιηγητικό ελικόπτερο που έπεσε στον ποταμό Χάντσον της Νέας Υόρκης την Πέμπτη, μετέτρεψε σε τραγωδία μια οικογενειακή εκδρομή πάνω από τον ομιχλώδη ορίζοντα του Μανχάταν.

Στο ελικόπτερο επέβαιναν έξι άτομα, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά και οι γονείς τους – οι οποίοι εργάζονταν και οι δύο για τη Siemens, έναν γερμανικό πολυεθνικό όμιλο τεχνολογίας. Απογειώθηκε από ένα ελικοδρόμιο του Μανχάταν και ακολούθησε μια γνωστή διαδρομή: έκανε κύκλο γύρω από το Άγαλμα της Ελευθερίας, γλίστρησε βόρεια κατά μήκος του Χάντσον προς τη γέφυρα George Washington και στη συνέχεια έστριψε νότια. Περίπου 16 λεπτά μετά την απογείωση, το αεροσκάφος συνετρίβη στο νερό, σύμφωνα με ανάλυση του CNN και του FlightRadar24.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν ότι το ελικόπτερο ανεβοκατέβηκε και στριφογύρισε πριν συντριβεί κοντά στην ακτογραμμή του Νιου Τζέρσεϊ ανάποδα, σκορπίζοντας συντρίμμια σε όλο το ποτάμι.

Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται ο Αγκουστίν Εσκομπάρ, 49 ετών, η σύζυγός του, Μερσέ Καμπρούμπι Μοντάλ, και τα τρία παιδιά τους – δύο γιοι, ηλικίας 4 και 11 ετών, καθώς και μια κόρη που θα γινόταν 9 ετών την Παρασκευή. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς δήλωσε ότι η οικογένεια είχε έρθει από την Ισπανία, ενώ ο δήμαρχος της πόλης Τζέρσεϊ Στίβεν Φούλοπ ανέφερε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η οικογένεια βρισκόταν στη Νέα Υόρκη για να γιορτάσει τα 40ά γενέθλια της Καμπρούμπι.

«Θέλω να (πω) ότι έφυγαν μαζί», δήλωσε η Τζόαν Καμπρούμπι, η αδελφή της οποίας σκοτώθηκε στο δυστύχημα, σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο. «Έφυγαν χωρίς να υποφέρουν και έφυγαν με ένα χαμόγελο στα πρόσωπά τους. Και αυτό είναι σημαντικό για εμάς ως οικογένεια. Θέλουμε να θυμόμαστε και να τιμούμε την ευτυχία και το χαμόγελό τους για πάντα».

«Θέλουμε να μεταφερθούν οι σοροί το συντομότερο δυνατό, στο σπίτι, πίσω στο σπίτι … με όλη την οικογένεια για να αναπαυθούν εν ειρήνη μαζί στον τόπο μας», πρόσθεσε η Καμπρούμπι.

Ο Εσκομπάρ διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος Σιδηροδρομικών Υποδομών στη Siemens Mobility, το τμήμα μεταφορικών λύσεων της Siemens AG. «Είμαστε βαθιά θλιμμένοι από την τραγική συντριβή του ελικοπτέρου στην οποία έχασαν τη ζωή τους ο Αγκουστίν Εσκομπάρ και η οικογένειά του. Τα θερμά μας συλλυπητήρια σε όλους τους οικείους τους», δήλωσε εκπρόσωπος της Siemens Mobility στο CNN.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του, κάνοντας λόγο για «αδιανόητη τραγωδία».

Σύμφωνα με τη σελίδα της στο LinkedIn, η Μέρσε Καμπρούμπι Μοντάλ ήταν υπεύθυνη για την προώθηση της παγκόσμιας εμπορίας της Siemens Energy. Η Siemens Energy είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία που αποσχίστηκε από τη Siemens AG το 2020.

«Είμαστε βαθιά θλιμμένοι και συγκλονισμένοι από την απώλεια ενός συναδέλφου λόγω ενός τραγικού ατυχήματος κατά τη διάρκεια των διακοπών», αναφέρει ανακοίνωση της Siemens Energy. «Οι σκέψεις μας και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια απευθύνονται στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους των θυμάτων».

Εκτός από τη διεθνή εταιρική της καριέρα, η Καμπρούμπι είναι γνωστή στην Ισπανία ως μέλος μιας εξέχουσας αθλητικής οικογένειας. Ο παππούς και ο προπάππους της Καμπρουμπί διετέλεσαν και οι δύο πρόεδροι της Μπαρτσελόνα, ενός από τους πιο δημοφιλείς ποδοσφαιρικούς συλλόγους στον κόσμο.

Ο πιλότος που αναγνωρίστηκε ήταν ο 36χρονος Σάνκι Τζόνσον, σύμφωνα με αξιωματούχους της πόλης. Είχε πιστοποιηθεί να πετάει εμπορικά ελικόπτερα από τον Αύγουστο του 2023, σύμφωνα με τα αρχεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) σημείωσε ότι είχε συμπληρώσει 788 ώρες στον αέρα.

Ένας φίλος του Τζόνσον, ο πιλότος ελικοπτέρου Ματ Κλάιερ, δήλωσε στο συνεργαζόμενο με το CNN WABC ότι ήταν «ένας εκπληκτικός πιλότος».

«Ήταν απλά ένας πολύ καλός τύπος», δήλωσε ο Κλάιερ, συγκρατώντας τα δάκρυά του. «Είμαι πιλότος ελικοπτέρου, ξεκινήσαμε την ίδια εποχή. Ο άνθρωπος ήταν καταπληκτικός πιλότος».

Ο δήμαρχος Άνταμς μίλησε για τον Τζόνσον στη συνέντευξη Τύπου το Σάββατο, αφού άφησε λουλούδια στο νερό προς τιμήν των νεκρών.

«Ήταν μέλος του Πολεμικού Ναυτικού. Πολέμησε για να υπερασπιστεί αυτή τη χώρα», είπε ο Άνταμς, αναγνωρίζοντας τη σύζυγο του Τζόνσον για την απώλειά της. «Οι προσευχές μας είναι με όλα τα μέλη της οικογένειας που εμπλέκονται και καμία λέξη δεν μπορεί να γεμίσει το κενό, την απώλεια», είπε.

«Η θλίψη τους είναι και δική μας θλίψη», δήλωσε ο Άνταμς. «Η πόλη της Νέας Υόρκης είναι μια οικογένεια και το θεωρούμε αυτό (ως) απώλεια μελών της οικογένειάς μας με απροσδόκητο πόνο και οδύνη».

Η αιτία της συντριβής παραμένει ασαφής, αλλά η ξαφνική του κάθοδος άφησε εμβρόντητους τους μάρτυρες, καθώς οι πρώτοι διασώστες έτρεχαν να περισώσουν τα θύματα.

Το ελικόπτερο απογειώθηκε στις 2:59 μ.μ. από το ελικοδρόμιο του κέντρου του Μανχάταν ακολουθώντας μια δημοφιλή διαδρομή περιήγησης στα αξιοθέατα, δήλωσε η αστυνομική διευθύντρια της Νέας Υόρκης Τζέσικα Τις. Αφού έκανε κύκλους γύρω από το Άγαλμα της Ελευθερίας, πέταξε βόρεια κατά μήκος του ποταμού Χάντσον, φτάνοντας στη γέφυρα Τζορτζ Ουάσινγκτον στις 3:08 μ.μ. Στη συνέχεια έστριψε νότια κατά μήκος της ακτογραμμής του Νιου Τζέρσεϊ, όπου έχασε τον έλεγχο λίγο αργότερα, δήλωσε η Τις.

Η ορατότητα εκείνη τη στιγμή ήταν 10 μίλια, αν και η περιοχή ήταν συννεφιασμένη με ανέμους 10 έως 15 μίλια/ώρα και ριπές έως 25 μίλια/ώρα. Ένα μετεωρολογικό σύστημα αναμενόταν να φέρει ελαφριά βροχή αργότερα το απόγευμα.

Στις 15:17 μ.μ., πολλαπλές κλήσεις στο 911 ανέφεραν ένα ατύχημα κοντά στο πάρκο Πιερ Α στο Χόμποκεν του Νιου Τζέρσεϊ. Οι μάρτυρες είπαν ότι το ελικόπτερο φάνηκε να σταματά στον αέρα πριν αποσπαστούν κομμάτια, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές αναφορές έκτακτης ανάγκης, δήλωσε η Tisch.

Η Ιψίτα Μπανίγκρι, κάτοικος του Τζέρσεϊ Σίτι, δήλωσε στο WCBS ότι η συντριβή ακούστηκε «σαν κεραυνός».

«Τότε είδα μαύρα κομμάτια να ίπτανται. Και πάλι, σκέφτηκα ότι ίσως είναι απλώς σκόνη ή πουλιά, και τότε ακούσαμε όλα τα οχήματα έκτακτης ανάγκης και τις σειρήνες να περνούν. Νομίζω ότι τότε ήταν που σκέφτηκα: «Εντάξει, τι συμβαίνει»», δήλωσε η Μπανίγκρι στο WCBS.

Με την καταστροφική βλάβη του ελικοπτέρου στον αέρα, δεν υπήρχε τρόπος να οδηγηθεί το αεροσκάφος σε ασφαλές σημείο, δήλωσε ένας πρώην πιλότος μάχης στην Κέιτ Μπολντουάν του CNN.

«Δεν υπήρχε τίποτα που θα μπορούσε να κάνει ο πιλότος σε αυτή την κατάσταση για να ανακτήσει το αεροσκάφος», δήλωσε ο Μπραντ Άντερσον.

Οι πρώτοι διασώστες από τις ομάδες της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης ανέσυραν έξι άτομα από το νερό. Σύμφωνα με την Τις, για τέσσερα θύματα διαπιστώθηκε ο θάνατός τους επί τόπου και άλλα δύο υπέκυψαν στα τραύματά τους λίγο αργότερα. Δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο Ιατρικό Κέντρο του Τζέρσεϊ Σίτι, όπου αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός τους, δήλωσε ο δήμαρχος του Τζέρσεϊ Σίτι Στίβεν Φούλοπ στο X.

