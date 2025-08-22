Νέα έρευνα αποκαλύπτει πώς οι νέοι χρησιμοποιούν το ChatGPT, το TikTok και το YouΤube για να προγραμματίσουν τις διακοπές τους

Μια νέα έρευνα δείχνει ότι οι νέοι στις ΗΠΑ βασίζονται όλο και περισσότερο στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) και στο ChatGPT για να οργανώσουν τα ταξίδια τους.

Η έρευνα της Talker Research με δείγμα 2.000 Αμερικανούς (ανά γενιά) διαπίστωσε ότι πάνω από το 70% των millennials χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για τις διακοπές τους, ενώ για τη γενιά Z το ποσοστό φτάνει το 67%.

Οι ταξιδιώτες πώς χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη;

Σύμφωνα με την New York Post, αυτό έρχεται σε έντονη αντίθεση με τις παλαιότερες γενιές, οι οποίες εξακολουθούν να βασίζονται σε παραδοσιακές μεθόδους για να οργανώσουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια.

Επτά στους δέκα baby boomers δηλώνουν επίσης ότι δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ την τεχνητή νοημοσύνη για τα ταξιδιωτικά τους σχέδια, καθώς αναρωτιούνται «πώς ακριβώς χρησιμοποιούν οι άνθρωποι την τεχνητή νοημοσύνη με αυτόν τον τρόπο»;

Πτήσεις, προορισμοί και λεπτομερές πρόγραμμα από το ChatGPT

Τα ενδιαφέροντα αποτελέσματα προέκυψαν από τη νέα έκθεση της Talker Research για τις ταξιδιωτικές τάσεις. Η κορυφαία εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στον προγραμματισμό ταξιδιών ήταν η σύγκριση των τιμών των πτήσεων για τον προορισμό τους, με το 29% των ερωτηθέντων να δηλώνουν ότι το έχουν κάνει.

Ένα παρόμοιο ποσοστό δηλώνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται ακόμη νωρίτερα: το 29% των ερωτηθέντων έχει ζητήσει από την τεχνητή νοημοσύνη να τους προτείνει πού να πάνε για τις διακοπές τους.

Ένας στους πέντε αφήνει την τεχνητή νοημοσύνη να ολοκληρώσει ένα λεπτομερές πρόγραμμα για ολόκληρο το ταξίδι του, με αξιοθέατα, τοπικές δραστηριότητες και μουσεία που πρέπει να επισκεφτεί.

Ενώ η διαφήμιση από στόμα σε στόμα και οι συστάσεις από αγαπημένα πρόσωπα ήταν πάντα ο πιο συνηθισμένος τρόπος για να μάθουν για διασκεδαστικά μέρη για ταξίδια, η έρευνα αποκάλυψε ότι υπάρχει ένας νέος ανταγωνιστής.

Το Youtube πάνω από την μαμά

Το YouTube 34% αναδείχθηκε ως η κορυφαία πηγή που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για ταξιδιωτική έμπνευση, ξεπερνώντας επίσημα τις συστάσεις από την οικογένεια 30% και τους φίλους 28%.

Οι γενιές είχαν διαφορετικές απόψεις σχετικά με αυτό, καθώς, όπως ήταν αναμενόμενο, οι νεότερες γενιές εξαρτώνται πολύ περισσότερο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε σύγκριση με τις παλαιότερες γενιές.

Το TikTok κυριαρχεί στους Gen Z

Ενώ το YouTube ήταν το πιο δημοφιλές μέσο για όλους τους συμμετέχοντες στην έρευνα, η Gen Z χρησιμοποιούσε κατά κύριο λόγο το TikTok για να αντλήσει έμπνευση για ταξίδια 52%. Σε σύγκριση, μόνο το 27% των millennials και μόνο το 2% των boomers δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν το TikTok για αυτόν τον σκοπό.