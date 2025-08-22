Bόλος: Στο νοσοκομείο εργαζόμενος του ΔΕΔΔΗΕ που υπέστη εγκαύματα λόγω ηλεκτροπληξίας

Στο Νοσοκομείο Βόλου μεταφέρθηκε πριν από λίγη ώρα εργαζόμενος συνεργείου του ΔΕΔΔΗΕ Λαμίας, ο οποίος τραυματίστηκε από ηλεκτρικό ρεύμα κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στον Υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ που βρίσκεται στην Α’ Βιομηχανική Περιοχή Βόλου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο εργαζόμενος υπέστη εγκαύματα, τα οποία χαρακτηρίζονται αντιμετωπίσιμα από τους γιατρούς. Η ζωή του δεν διατρέχει άμεσο κίνδυνο, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στην Καρδιολογική Κλινική του Αχιλλοπούλειου για στενή παρακολούθηση, καθώς οι γιατροί δεν αποκλείουν την πιθανότητα εμφάνισης καρδιολογικών επιπλοκών εξαιτίας της ηλεκτροπληξίας.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες και ερευνώνται.