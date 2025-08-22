Bόλος: Στο νοσοκομείο εργαζόμενος του ΔΕΔΔΗΕ που υπέστη εγκαύματα λόγω ηλεκτροπληξίας

Αντωνία Ρηγάτου

κοινωνία

Bόλος: Στο νοσοκομείο εργαζόμενος του ΔΕΔΔΗΕ που υπέστη εγκαύματα λόγω ηλεκτροπληξίας

Στο Νοσοκομείο Βόλου μεταφέρθηκε πριν από λίγη ώρα εργαζόμενος συνεργείου του ΔΕΔΔΗΕ Λαμίας, ο οποίος τραυματίστηκε από ηλεκτρικό ρεύμα κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στον Υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ που βρίσκεται στην Α’ Βιομηχανική Περιοχή Βόλου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο εργαζόμενος υπέστη εγκαύματα, τα οποία χαρακτηρίζονται αντιμετωπίσιμα από τους γιατρούς. Η ζωή του δεν διατρέχει άμεσο κίνδυνο, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στην Καρδιολογική Κλινική του Αχιλλοπούλειου για στενή παρακολούθηση, καθώς οι γιατροί δεν αποκλείουν την πιθανότητα εμφάνισης καρδιολογικών επιπλοκών εξαιτίας της ηλεκτροπληξίας.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες και ερευνώνται.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΙΣΑ: Ζητά νομοθετική ρύθμιση για την υποχρεωτική ύπαρξη απινιδωτών σε χώρους με μεγάλο αριθμό πολιτών

ΕΟΦ: Προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών για 95 φάρμακα

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται την Δευτέρα το απόγευμα

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 25 έως 29 Αυγούστου

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να υπολογίσετε την υποτείνουσα του τριγώνου σε 20 δευτερόλεπτα;

Android: Πώς να κάνετε το αργό κινητό σας να «τρέχει»
περισσότερα
19:09 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά» – Σε σοκ τα παιδιά του ζευγαριού, παραμένει άφαντος ο 40χρονος δράστης

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Βόλου και όλο το Πανελλήνιο από την νέα γυναικοκτονί...
18:42 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

ΕΛΑΣ: Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις της ΔΑΟΕ στη Δυτική Αττική για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας – 11 νέες συλλήψεις – ΒΙΝΤΕΟ

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στη Δυτική Αττική για την αντιμετώπιση τ...
18:35 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Πάτμος: Εκτός λειτουργίας ο Βιολογικός στο νησί – Λύματα καταλήγουν «ζωντανά» στη θάλασσα, προκαλώντας ρύπανση, δυσοσμία και κίνδυνο για την υγεία

Τεράστιο πρόβλημα ρύπανσης αντιμετωπίζει η Πάτμος, καθώς το εργοστάσιο του Βιολογικού Καθαρισμ...
18:18 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Δολοφονία στο Χαλάνδρι: Προφυλακιστέος ο 28χρονος που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 47χρονη – «Ήμουν σε αμόκ» υποστήριξε

Στην φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 28χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας 47χρονης ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο