Μόναχο: 18χρονος Αυστριακός και υποστηρικτής του “Ισλαμικού Κράτους” ο δράστης της επίθεσης – Ο πιθανός στόχος του

Ο άνδρας που άνοιξε νωρίτερα σήμερα πυρ εναντίον αστυνομικού φυλακίου έξω από το Κέντρο Τεκμηρίωσης για τον Ναζισμό στο Μόναχο και τελικά έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών ήταν ο Εμρά Ι., 18 ετών, Αυστριακός, βοσνιακής καταγωγής.

Σύμφωνα με τους τηλεοπτικούς σταθμούς WDR, NDR και την Süddeutsche Zeitung, ο δράστης γεννήθηκε το 2006 στην Αυστρία και ζούσε στο Σάλτσμπουργκ. Το περιοδικό Der Spiegel και η αυστριακή εφημερίδα «Der Standard» μεταδίδουν ακόμη ότι ο 18χρονος ήταν γνωστός στις αυστριακές αρχές ως ισλαμιστής και το 2023 είχε γίνει καταγγελία σε βάρος του για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και διάδοση προπαγάνδας του «Ισλαμικού Κράτους».

Οι αυστριακές Αρχές είχαν βρει ανάλογο υλικό στο κινητό του, αλλά τελικά δεν προχώρησαν σε δίωξη.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα ο οποίος μιλά στην BILD, οι αστυνομικοί ανταπέδωσαν τα πυρά του δράστη. «Χρειάστηκαν κάποια λεπτά μέχρι να τον καταδιώξουν οι πρώτοι αστυνομικοί. Στη συνέχεια πυροβόλησαν τουλάχιστον 30-40 φορές και έπειτα τους άκουσα να φωνάζουν: Είναι στο έδαφος. Δεν κινείται πια», δήλωσε ο μάρτυρας. Λίγο αργότερα ο υπουργός Εσωτερικών της Βαυαρίας Γιοάχιμ Χέρμαν ανακοίνωσε ότι ο δράστης υπέκυψε στα τραύματά του.

Ακριβώς δίπλα στο Κέντρο Τεκμηρίωσης για τον Ναζισμό βρίσκεται το Γενικό Προξενείο του Ισραήλ, το οποίο ωστόσο σήμερα ήταν σχεδόν άδειο, λόγω της επετείου της τρομοκρατικής επίθεσης Παλαιστινίων σε βάρος ισραηλινών αθλητών στις 5η Σεπτεμβρίου του 1972, κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Μονάχου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 18χρονος έδρασε μόνος και χρησιμοποίησε μια παλιάς κατασκευής επαναληπτική καραμπίνα Mauser, που ήταν εξοπλισμένη και με ξιφολόγχη.

Το ενδεχόμενο ο δράστης της επίθεσης νωρίτερα σήμερα έξω από το Κέντρο Τεκμηρίωσης για τον Ναζισμό στο Μόναχο να είχε ως στόχο το παρακείμενο Γενικό Προξενείο του Ισραήλ άφησε ανοιχτό ο υπουργός Εσωτερικών της Βαυαρίας Γιοάχιμ Χέρμαν.

«Πρέπει να θεωρήσουμε ότι σήμερα το πρωί μπορεί να είχε σχεδιαστεί επίθεση εναντίον του Γενικού Προξενείου του Ισραήλ», δήλωσε πριν από λίγο ο κ. Χέρμαν, διευκρίνισε ωστόσο ότι η έρευνα σχετικά με το ακριβές κίνητρο του δράστη είναι σε εξέλιξη.

«Το Μόναχο βρέθηκε σήμερα για λίγο με κομμένη την ανάσα. Ευτυχώς στο τέλος πήγαν όλα καλά. Κανείς δεν τραυματίστηκε, μόνο ο δράστης εξουδετερώθηκε», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας Μάρκους Ζέντερ και δεν απέκλεισε επίσης αντισημιτικό κίνητρο. «Ένα είναι σίγουρο, υπάρχουν σοβαρές υποψίες, επειδή σήμερα είναι η επέτειος της επίθεσης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1972. Μπορεί να υπάρχει σύνδεση», σημείωσε και έσπευσε να διαβεβαιώσει ότι οι εβραϊκοί και ισραηλινοί θεσμοί θα προστατεύονται πάντα στον ύψιστο βαθμό.

«Δίνουμε άλλη μια φορά υπόσχεση προστασίας στους εβραίους πολίτες, τους εβραϊκούς και τους ισραηλινούς θεσμούς, υπόσχεση ότι θα πολεμήσουμε θα αντιμετωπίσουμε και στη συνέχεια θα εξουδετερώσουμε με αποφασιστικότητα οποιαδήποτε επίθεση», πρόσθεσε ο κ. Ζέντερ.

