Μόναχο: Νεκρός ο δράστης που άνοιξε πυρ κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ – Η επίθεση συμπίπτει με την επέτειο του μακελειού του 1972

Aνταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ της αστυνομίας και ενός άνδρα σημειώθηκε σήμερα κοντά στο προξενείο του Ισραήλ και στο Μουσείο Ναζιστικής Ιστορίας στο Μόναχο, με την αστυνομία να σκοτώνει τον δράστη, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών της Βαυαρίας, Joachim Herrmann.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Μονάχου επιβεβαίωσε ότι ο άνδρας ήταν οπλισμένος με μακρύκανο όπλο. «Λόγω της άμεσης παρέμβασης της αστυνομίας, ο δράστης ακινητοποιήθηκε και πιθανότατα πέθανε επί τόπου», δήλωσε ο Herrmann στους δημοσιογράφους, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η αστυνομία του Μονάχου ανέφερε μέσω της πλατφόρμας X ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για άλλους υπόπτους ή περιστατικά στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας.



Το συμβάν σημειώθηκε την ίδια ημέρα με την επέτειο της επίθεσης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1972 στο Μόναχο, κατά την οποία ένοπλοι της παλαιστινιακής οργάνωσης «Μαύρος Σεπτέμβρης» σκότωσαν 11 Ισραηλινούς αθλητές.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι το προξενείο του Ισραήλ ήταν κλειστό την Πέμπτη λόγω των εκδηλώσεων μνήμης για το μακελειό των Ολυμπιακών Αγώνων, και κανείς από το προσωπικό δεν τραυματίστηκε.

