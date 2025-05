«Mission Impossible» στο Σίδνεϊ: Άνδρας κρεμάστηκε από σχοινιά και προσπάθησε να σκαρφαλώσει σε κρουαζιερόπλοιο – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στο λιμάνι του Σίδνεϊ, στην Αυστραλία, όταν ένας 29χρονος άνδρας φέρεται να προσπάθησε να σκαρφαλώσει σε κρουαζιερόπλοιο χρησιμοποιώντας τα σχοινιά πρόσδεσης του σκάφους.

Το βίντεο που καταγράφηκε και αναρτήθηκε στο TikTok δείχνει τον άνδρα να αιωρείται πάνω από το νερό, κρεμασμένος από τα σχοινιά, πριν τον περισυλλέξει περιπολικό σκάφος της αστυνομίας.

🚀 Mission Impossible: Sydney’s Wildest Stunt Fail 🚀

A 29-year-old man is now facing charges after allegedly trying to climb his way onto a Carnival Adventure ship at Circular Quay. ⚓#Sydney #Fail #CruiseShip #NSWPolice #CarnivalAdventurehttps://t.co/HmXGuTVoad pic.twitter.com/XnYQ8s8xIt

