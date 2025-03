Μιανμάρ: 1.700 νεκροί και ανθρωπιστική κρίση χωρίς προηγούμενο από τον σεισμό – Ένα μωρό στην Μπανγκόκ γεννήθηκε στον δρόμο

Η Μιανμάρ έχει βυθιστεί στην απόλυτη θλίψη και την καταστροφή μετά τον φονικό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ, καθώς οι νεότερες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μια ανθρωπιστική κρίση χωρίς προηγούμενο, ενώ παράλληλα αυξήθηκε και ο αριθμός των θυμάτων.

Οι Αρχές δίνουν μάχη με τον χρόνο για να διασώσουν επιζώντες, ενώ οι εχθροπραξίες στην περιοχή δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Η διεθνής κοινότητα στέλνει ενισχύσεις, όμως οι ανάγκες των πληγέντων ξεπερνούν κάθε δυνατότητα ανταπόκρισης.

Σύμφωνα με τη στρατιωτική κυβέρνηση της Μιανμάρ, οι νεκροί ανέρχονται πλέον στους 1.700, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 3.400.

Επιπλέον, 300 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι, με τις Αρχές να προειδοποιούν ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.

Η κατάσταση επιδεινώνεται από την έντονη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή, καθώς πριν από λίγες ώρες σημειώθηκε μετασεισμός 5,1 Ρίχτερ, μόλις 28 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Μανταλέι, της πόλης που βρέθηκε στο επίκεντρο του αρχικού σεισμού.

Η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας συναντά σοβαρές δυσκολίες, καθώς οι καταστροφές στο οδικό δίκτυο και οι συνεχιζόμενες μάχες μεταξύ του στρατού και των ανταρτών εμποδίζουν τη μεταφορά των προμηθειών.

Σε μια προσπάθεια να επιτραπεί η είσοδος της βοήθειας στις πληγείσες περιοχές, η ένοπλη πτέρυγα της εξόριστης κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας ανακοίνωσε μονομερή κατάπαυση πυρός για δύο εβδομάδες.

Ωστόσο, παρά την προσωρινή ανακωχή, οι συγκρούσεις με το στρατιωτικό καθεστώς συνεχίζονται σε διάφορα μέτωπα.

Οι διασώστες συνεχίζουν να εντοπίζουν ανθρώπους ζωντανούς κάτω από τα ερείπια, αλλά η ιατρική περίθαλψη αποτελεί τεράστια πρόκληση για τη Μιανμάρ.

«Βρίσκουμε επιζώντες, αλλά δεν έχουμε πού να τους πάμε. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα νοσοκομεία ούτε επαρκείς ιατρικές προμήθειες», ανέφερε μέλος σωστικού συνεργείου.

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι η χώρα βρίσκεται στα πρόθυρα μιας καταστροφικής ανθρωπιστικής κρίσης.

«Η κατάσταση είναι απελπιστική. Δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, δεν υπάρχει υδροδότηση και οι τηλεπικοινωνίες έχουν διακοπεί. Επιπλέον, λόγω της ξηρασίας, οι θερμοκρασίες σε πόλεις όπως η Μανταλέι και η Ναϊπιντάου μπορεί να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου», ανέφερε ο Λιου Τσονγκ, εργαζόμενος του ΟΗΕ στη Μιανμάρ.

Οι επιζώντες στην πόλη Σανγαϊνγκ, που βρέθηκε στο επίκεντρο του σεισμού, καταγγέλλουν πως τα αποθέματα τροφίμων και νερού εξαντλούνται επικίνδυνα.

Υπολογίζεται ότι πάνω από 20 εκατομμύρια άνθρωποι επηρεάστηκαν από τον σεισμό, ενώ ανθρωπιστική βοήθεια έχει ήδη φτάσει στη χώρα από την Κίνα, τη Ρωσία και την Ινδία.

Πολλοί από τους διασώστες στο Μανταλέι είναι κάτοικοι της πόλης που οργανώνονται αυτοβούλως, χωρίς να διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό, σημειώνει ο Guardian. «Πλησιάζουμε τα κατεστραμμένα κτίρια, αλλά κάποια από αυτά παραμένουν ασταθή ενώ εργαζόμαστε», δήλωσε ένας απ’ αυτούς.

Οι περισσότεροι προσπαθούν με ό,τι μέσα διαθέτουν να σώσουν ανθρώπους, αλλά η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη, με πολλούς να παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια και να μην μπορούν να διασωθούν χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό από τα διασωστικά συνεργεία.

«Περίπου επτά άνθρωποι πέθαναν εδώ», ανέφερε ένας ιδιοκτήτης καταστήματος στην πρωτεύουσα της Μιανμάρ, όταν ο σεισμός έπληξε την περιοχή την Παρασκευή. «Ψάχνω για περισσότερους νεκρούς, αλλά ξέρω ότι δεν μπορεί να υπάρχει κανένας επιζών», πρόσθεσε.

Οι προσπάθειες για να εντοπιστούν τα θύματα συνεχίζονται, αν και η ελπίδα για επιζώντες εξανεμίζεται με την πάροδο του χρόνου.

Σε περιοχές που επλήγησαν σοβαρά από το σεισμό, όπως η πόλη Σαγκάινγκ κοντά στο επίκεντρο, οι κάτοικοι αναφέρουν ότι η βοήθεια από την στρατιωτική κυβέρνηση είναι ελάχιστη. «Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι εκτεταμένη καταστροφή – πολλά κτίρια έχουν καταρρεύσει», δήλωσε ο Χαν Ζιν, κάτοικος της Σαγκάινγκ.

Η πόλη παραμένει χωρίς ρεύμα και οι προμήθειες νερού είναι περιορισμένες. «Δεν έχουμε λάβει καμία βοήθεια και δεν υπάρχουν διασώστες σε ορατό σημείο», πρόσθεσε.

Την ώρα που οι συγγενείς των θυμάτων προσπαθούν να εντοπίσουν τους δικούς τους ανθρώπους, ένα περιστατικό γέννησης στην Μπανγκόκ, η οποία μετράει και αυτή τις πληγές της από τον καταστροφικό σεισμό, έχοντας τουλάχιστον 17 νεκρούς, έχει συγκινήσει τη διεθνή κοινότητα.

😱A woman in Bangkok was forced to give birth on the street during the earthquake, local newspaper Matichon reported.

All hospital patients were taken out into the street because of the emergency.

