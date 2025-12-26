Μεξικό: Λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα – Τουλάχιστον 10 νεκροί και 32 τραυματίες

Τροχαίο δυστύχημα με τουλάχιστον δέκα νεκρούς και 32 τραυματίες σημειώθηκε την Πέμπτη, στο Μεξικό, όταν λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χαράδρα, ανακοίνωσαν οι αρχές της πολιτείας Βερακρούζ.

Η τραγωδία σημειώθηκε στην πόλη Ζοντεκοματλάν, ενώ το λεωφορείο εκτελούσε το δρομολόγιο Αβάνα-Τσίκοντεπεκ.

«Προς το παρόν έχουμε επιβεβαιώσει εννέα ενήλικες και ένα παιδί νεκρούς», δήλωσε το γραφείο του δημάρχου της Ζοντεκοματλάν σε ανακοίνωση. Ο δήμος δημοσίευσε επίσης μια λίστα με τους 32 τραυματίες και τα νοσοκομεία στα οποία μεταφέρθηκαν.

 

Τα θανατηφόρα τροχαία, με λεωφορεία ή φορτηγά, είναι συχνά στο Μεξικό και προκαλούνται συνήθως από υπερβολική ταχύτητα ή μηχανική βλάβη.

Στα τέλη Νοεμβρίου, 10 άτομα σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν σε παρόμοιο ατύχημα στη δυτική πολιτεία Μιτσόακαν.

Πηγή: AFP, ΕΡΤ

