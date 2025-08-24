Μεξικό: 2,8 τόνοι κοκαΐνης κατασχέθηκαν σε τρεις επιχειρήσεις των αρχών

Περισσότεροι από 2,8 τόνοι κοκαΐνης κατασχέθηκαν στο Μεξικό κατά τη διάρκεια τριών ξεχωριστών επιχειρήσεων που πραγματοποίησαν οι ένοπλες δυνάμεις και οι ομοσπονδιακές αρχές, τόσο στα σύνορα με τις ΗΠΑ όσο και στα ανοικτά των νοτίων ακτών της χώρας στον Ειρηνικό. Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο σχέδιο των μεξικανικών αρχών για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, υπό την πίεση που ασκεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει απειλήσει με δασμούς το Μεξικό αν δεν ενταθούν οι προσπάθειες.

Η πρώτη επιχείρηση σημειώθηκε στο Σαν Λουίς Ρίο Κολοράδο, κοντά στην πολιτεία της Αριζόνα. Εκεί, στρατιωτικοί και μέλη της Εθνικής Φρουράς εντόπισαν 1,3 τόνο κοκαΐνης σε φορτηγό με εμπορεύματα, έπειτα από έλεγχο με ακτίνες γάμμα. Όπως ανέφερε η τοπική στρατιωτική διοίκηση, «το στρατιωτικό προσωπικό εντόπισε ανωμαλίες» στο διαμέρισμα του φορτίου. Ο ομοσπονδιακός υπουργός Ασφαλείας Ομάρ Γκαρσία Χάρφους ανακοίνωσε μέσω X ότι ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη και παραμένει υπό κράτηση εν αναμονή της απόφασης της δικαιοσύνης.

Η δεύτερη επιχείρηση έγινε στα ύδατα του Ειρηνικού, ανοικτά της πολιτείας Γκερέρο, όπου το πολεμικό ναυτικό προχώρησε στην κατάσχεση 900 κιλών κοκαΐνης. Σε νέα επιχείρηση στην ίδια περιοχή, εντοπίστηκαν ακόμη 601 κιλά κοκαΐνης πάνω σε πλοίο. Τα τέσσερα μέλη του πληρώματος συνελήφθησαν.

Η ενίσχυση των ελέγχων από τις μεξικανικές αρχές έρχεται σε μια περίοδο όπου η Ουάσινγκτον πιέζει τη μεξικανική κυβέρνηση να περιορίσει τη δράση των καρτέλ. Οι δύο χώρες διαπραγματεύονται συμφωνία για θέματα ασφαλείας, ενώ σύμφωνα με τον αμερικανικό Τύπο, ο κ. Τραμπ έδωσε πρόσφατα εντολή στον αμερικανικό στρατό να κινηθεί εναντίον λατινοαμερικάνικων καρτέλ, ορισμένα από τα οποία εντάχθηκαν τον Φεβρουάριο στη λίστα με τις ξένες «τρομοκρατικές» οργανώσεις που καταρτίζει η Ουάσινγκτον.