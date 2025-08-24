Μεξικό: 2,8 τόνοι κοκαΐνης κατασχέθηκαν σε τρεις επιχειρήσεις των αρχών

Enikos Newsroom

διεθνή

Μεξικό: 2,8 τόνοι κοκαΐνης κατασχέθηκαν σε τρεις επιχειρήσεις των αρχών

Περισσότεροι από 2,8 τόνοι κοκαΐνης κατασχέθηκαν στο Μεξικό κατά τη διάρκεια τριών ξεχωριστών επιχειρήσεων που πραγματοποίησαν οι ένοπλες δυνάμεις και οι ομοσπονδιακές αρχές, τόσο στα σύνορα με τις ΗΠΑ όσο και στα ανοικτά των νοτίων ακτών της χώρας στον Ειρηνικό. Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο σχέδιο των μεξικανικών αρχών για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, υπό την πίεση που ασκεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει απειλήσει με δασμούς το Μεξικό αν δεν ενταθούν οι προσπάθειες.

Η πρώτη επιχείρηση σημειώθηκε στο Σαν Λουίς Ρίο Κολοράδο, κοντά στην πολιτεία της Αριζόνα. Εκεί, στρατιωτικοί και μέλη της Εθνικής Φρουράς εντόπισαν 1,3 τόνο κοκαΐνης σε φορτηγό με εμπορεύματα, έπειτα από έλεγχο με ακτίνες γάμμα. Όπως ανέφερε η τοπική στρατιωτική διοίκηση, «το στρατιωτικό προσωπικό εντόπισε ανωμαλίες» στο διαμέρισμα του φορτίου. Ο ομοσπονδιακός υπουργός Ασφαλείας Ομάρ Γκαρσία Χάρφους ανακοίνωσε μέσω X ότι ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη και παραμένει υπό κράτηση εν αναμονή της απόφασης της δικαιοσύνης.

Η δεύτερη επιχείρηση έγινε στα ύδατα του Ειρηνικού, ανοικτά της πολιτείας Γκερέρο, όπου το πολεμικό ναυτικό προχώρησε στην κατάσχεση 900 κιλών κοκαΐνης. Σε νέα επιχείρηση στην ίδια περιοχή, εντοπίστηκαν ακόμη 601 κιλά κοκαΐνης πάνω σε πλοίο. Τα τέσσερα μέλη του πληρώματος συνελήφθησαν.

Η ενίσχυση των ελέγχων από τις μεξικανικές αρχές έρχεται σε μια περίοδο όπου η Ουάσινγκτον πιέζει τη μεξικανική κυβέρνηση να περιορίσει τη δράση των καρτέλ. Οι δύο χώρες διαπραγματεύονται συμφωνία για θέματα ασφαλείας, ενώ σύμφωνα με τον αμερικανικό Τύπο, ο κ. Τραμπ έδωσε πρόσφατα εντολή στον αμερικανικό στρατό να κινηθεί εναντίον λατινοαμερικάνικων καρτέλ, ορισμένα από τα οποία εντάχθηκαν τον Φεβρουάριο στη λίστα με τις ξένες «τρομοκρατικές» οργανώσεις που καταρτίζει η Ουάσινγκτον.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στυτική δυσλειτουργία: Το να σηκώνετε βάρη ίσως είναι πιο αποτελεσματικό από το Viagra, σύμφωνα με ανατρεπτική μελέτη

Θέλετε νεανικό δέρμα; Πώς θα φτιάξετε το ρόφημα κολλαγόνου που είναι καλύτερο και από τις κρέμες περιποίησης, σύμφωνα με ει...

Ακρίβεια: Οι γονείς ψάχνουν προσφορές σε ρούχα και παπούτσια πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς

Φοιτητική στέγη: Στο κόκκινο οι τιμές των ενοικίων – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Η λειτουργία Google AI Mode επεκτείνεται παγκοσμίως με νέες δυνατότητες

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
02:30 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Σουδάν: Τουλάχιστον 158 θάνατοι εξαιτίας χολέρας στην πολιτεία του Νότιου Νταρφούρ από τον Μάιο

Τουλάχιστον 158 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τα τέλη Μαΐου λόγω της επιδημίας χολέρας ...
01:50 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Χαμάς: Επαίνεσε τον πρώην υπουργό Εξωτερικών της Ολλανδίας για την παραίτησή του

Η Χαμάς εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία χαρακτήρισε «φόρο τιμής… στη θαρραλέα και ηθική στάση» τ...
01:05 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Ινδία: Υπό έρευνα για τραπεζική απάτη ο επιχειρηματίας Ανίλ Αμπάνι, αδελφός του πλουσιότερου ανθρώπου της Ασίας

Η εθνική υπηρεσία ερευνών της Ινδίας ανακοίνωσε ότι διεξάγει ποινική έρευνα σε βάρος του Ανίλ ...
00:35 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Wall Street Journal: Το Πεντάγωνο εμποδίζει την Ουκρανία να χρησιμοποιήσει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς εναντίον της Ρωσίας

Το Πεντάγωνο φέρεται να εμποδίζει «σιωπηλά» την Ουκρανία να χρησιμοποιήσει τα αμερικανικής κατ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο