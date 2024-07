Μέση Ανατολή: Σε κατάσταση συναγερμού ο Λίβανος – Ο Νετανάχιου υπόσχεται «σκλήρη» απάντηση στη Χεζμπολάχ

Ο Λίβανος βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού μετά το φονικό πλήγμα με ρουκέτες στα κατεχόμενα υψίπεδα του Γκολάν, γεγονός που ώθησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να υποσχεθεί «σκληρή» απάντηση, δηλώνοντας ότι «το κράτος του Ισραήλ δεν θα το αφήσει και δεν μπορεί να το αφήσει να περάσει έτσι».

Αυτό συμβαίνει εν μέσω των συνεχιζόμενων διπλωματικών προσπαθειών, υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, για την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, οι οποίες ανταλλάσσουν σχεδόν καθημερινά πυρά από το ξέσπασμα του πολέμου Ισραήλ-Γάζας.

Μήνες τώρα, εκφράζονται ανησυχίες από τη διεθνή κοινότητα για ανάφλεξη όλης της περιφέρειας εν μέσω του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου.

Η εκτόξευση της ρουκέτας το Σάββατο εναντίον του κατεχόμενου από το 1967 τμήματος του συριακού υψιπέδου του Γκολάν, που στοίχισε τη ζωή σε 12 παιδιά ενώ έπαιζαν ποδόσφαιρο, αποδόθηκε από την ισραηλινή κυβέρνηση στη Χεζμπολάχ, που αρνείται την κατηγορία. Το λιβανικό κίνημα, σύμμαχος του Ιράν και της Χαμάς, άνοιξε μέτωπο με το Ισραήλ στα σύνορα των δυο χωρών από την επομένη του ξεσπάσματος στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν συνομίλησε με τον Ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ, τονίζοντας την ανάγκη να αποφευχθεί η κλιμάκωση και συζητώντας διπλωματικές λύσεις στη συνεχιζόμενη σύγκρουση. Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι σημείωσε ότι το Ισραήλ είχε το δικαίωμα να απαντήσει στο χτύπημα στο Γκολάν, αλλά τόνισε ότι ένας ευρύτερος πόλεμος δεν είναι επιθυμητός.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου του Λιβάνου Elias Bou Saab, σε επαφή με τον Αμερικανό διαμεσολαβητή Amos Hochstein, πρότεινε ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να αποφύγει μια σημαντική κλιμάκωση, αν δεν επιτεθεί στη Βηρυτό και τα περίχωρά της, υποδεικνύοντας ότι μια υπολογισμένη απάντηση θα βοηθούσε στην αποφυγή μιας ευρύτερης σύγκρουσης.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι σκοπός τους είναι να στοχεύσουν τη Χεζμπολάχ χωρίς να παρασύρουν την περιοχή σε έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας. Η άποψη αυτή επαναλαμβάνεται από αναλυτές, όπως η Όρνα Μιζράχι, ειδικό στη Χεζμπολάχ στο ισραηλινό ινστιτούτο μελετών για την εθνική ασφάλεια, που πιστεύουν ότι οποιαδήποτε ισραηλινή απάντηση θα είναι «καταστροφική» αλλά «περιορισμένη» για να αποφευχθεί μια ευρύτερη σύγκρουση.

Σε απάντηση στην κλιμακούμενη ένταση, αεροπορικές εταιρείες όπως η Air France και η Lufthansa ανέστειλαν τις πτήσεις προς τη Βηρυτό, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο εξέδωσε ταξιδιωτικές οδηγίες που καλούν τους πολίτες του να εγκαταλείψουν τον Λίβανο. Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι τόνισε στο Χ πώς «Η κατάσταση εξελίσσεται με ταχύτητα».

