«Καζάνι που βράζει» η Μέση Ανατολή – Παγκόσμια ανησυχία για κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ

Οι ευρύτερες εντάσεις στη Μέση Ανατολή παίρνουν διαστάσεις «επιδημίας», με τις διπλωματικές προσπάθειες να προσπαθούν να αποτρέψουν μια ευρύτερη σύγκρουση.

Στον απόηχο μιας φονικής επίθεσης με ρουκέτα από τη Χεζμπολάχ που στοίχισε τη ζωή σε 12 παιδιά ενώ έπαιζαν ποδόσφαιρο στα κατεχόμενα από το Ισραήλ Υψίπεδα του Γκολάν, η περιοχή προετοιμάζεται για επικείμενα ισραηλινά αντίποινα. Ανώνυμος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ αποκάλυψε στο Associated Press ότι η παραστρατιωτική και πολιτική οργάνωση, αν και δεν επιδιώκει πόλεμο πλήρους κλίμακας με το Ισραήλ, «είναι έτοιμη να πολεμήσει χωρίς όρια» αν ξεσπάσει σύγκρουση. Από την Κυριακή, η Χεζμπολάχ έχει αρχίσει να μετακινεί τους κατευθυνόμενους με ακρίβεια πυραύλους της, υποδηλώνοντας ετοιμότητα για πιθανή κλιμάκωση.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ είπε σήμερα στον Αμερικανό ομόλογό του, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ότι η υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ του Λιβάνου θα θεωρηθεί υπεύθυνη για την επίθεση με ρουκέτα που σκότωσε τα 12 παιδιά στα κατεχόμενα από το Ισραήλ Υψίπεδα του Γκολάν. «Ο υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ σημείωσε ότι η επίθεση το Σάββατο αποτελεί σημαντική κλιμάκωση και ότι η πληρεξούσια του Ιράν Χεζμπολάχ θα θεωρηθεί υπεύθυνη», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Οι Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ (IDF) επιβεβαίωσαν μια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στον νότιο Λίβανο τη Δευτέρα, με στόχο ένα αυτοκίνητο και μια μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα το θάνατο 2 στελεχών της Χεζμπολάχ και τον τραυματισμό άλλων 3, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού. Το χτύπημα μεταξύ των πόλεων Mays al-Jabal και Shaqra του νότιου Λιβάνου αυξάνει την ένταση, καθώς και οι δύο πλευρές προετοιμάζονται για περαιτέρω αντιπαραθέσεις.

Massive Escalation today, as at least 10 Israeli Civilians have been Killed, including several Children, and over 30 Injured following a Hezbollah Rocket Attack on a Soccer Field within the Town of Majdal Shams in Northern Israel.

