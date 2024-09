Μέση Ανατολή: Οι νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες των ΗΠΑ και οι «διαπραγματεύσεις υπό πυρά» που επιθυμεί το Ισραήλ

Η αυξανόμενη ένταση ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ στην περιοχή του Λιβάνου έχει πυροδοτήσει σοβαρές ανησυχίες για την πιθανότητα ενός ευρύτερου πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της κατάστασης λαμβάνουν χώρα τόσο από την πλευρά του Ισραήλ όσο και από την παγκόσμια κοινότητα της διπλωματίας, με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων.

Σε μια προσπάθεια να τερματιστούν οι εχθροπραξίες και να επιτραπεί η επιστροφή των Ισραηλινών στα σπίτια τους στα βόρεια της χώρας, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, φέρεται να έχει δώσει το «πράσινο φως» για συνομιλίες με τις ΗΠΑ σχετικά με μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός με τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο. «Δεν μπορώ να αποκαλύψω όλες τις ενέργειές μας», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, «αλλά μπορώ να σας πω ένα πράγμα – είμαστε αποφασισμένοι να επιστρέψουμε τους πολίτες μας στα σπίτια τους με ασφάλεια».

Ο Νετανιάχου τόνισε πως το Ισραήλ καταφέρει χτυπήματα στη Χεζμπολάχ που δεν είχε φανταστεί ποτέ. «Προκαλούμε πλήγματα στη Χεζμπολάχ που δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί. Κάνουμε χρήση βίας και τεχνασμάτων. Μπορώ να σας υποσχεθώ ένα πράγμα: δεν θα σταματήσουμε μέχρι (οι εκτοπισμένοι κάτοικοι του βορρά) να επιστρέψουν στα σπίτια τους».



Σύμφωνα με πηγές από τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Ynet, oι συνομιλίες, που διεξάγονται από τον Νετανιάχου και τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων, Ρον Ντέρμερ, περιλαμβάνουν διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση του Λιβάνου, καθώς και με άλλους αξιωματούχους που δρουν ως μεσολαβητές με τη Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το Ιράν συμμετέχει στις συνομιλίες, καθώς επιθυμεί να αποφευχθεί μια γενικευμένη πολέμου.

Η πιθανότητα για μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για μια πιο μακροπρόθεσμη εκεχειρία φαίνεται να απομακρύνεται, καθώς οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι εμφανίζονται ιδιαίτερα απαισιόδοξοι. Σύμφωνα τους Times of Israel, ο Νετανιάχου δήλωσε σε υπουργούς του ότι οι διαπραγματεύσεις θα διεξαχθούν μόνο «υπό πυρά».

Όπως αναφέρουν η Wall Street Journal και το ισραηλινό κανάλι Channel 12, το σχέδιο που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση αφορά σε μια παύση των εχθροπραξιών διάρκειας έως και τεσσάρων εβδομάδων, κατά την οποία θα διεξάγονταν συνομιλίες για μια μόνιμη εκεχειρία τόσο στον Λίβανο όσο και στη Γάζα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Χαμάς θα ανακοίνωνε την αναστολή των επιθέσεών της, ενώ οι δυνάμεις των IDF θα παρέμεναν στη Γάζα χωρίς να προχωρήσουν σε εισβολή στο Λίβανο.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Channel 13, ένας ανώτατος Ισραηλινός αξιωματούχος εκφράζει σοβαρές αμφιβολίες για το κατά πόσο είναι εφικτή μια τέτοια διευθέτηση αυτή τη στιγμή. «Δεν υπάρχει καμία βιωσιμότητα για μια συμφωνία αυτή τη στιγμή», ανέφερε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι «το Ισραήλ είναι διατεθειμένο να ακούσει προτάσεις, αλλά οι πιθανότητες επίτευξης μιας συμφωνίας είναι ελάχιστες».

Επιπλέον, η ειδησεογραφική ιστοσελίδα Ynet αναφέρει ότι ένας στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού Νετανιάχου δήλωσε ότι στην πράξη «δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις». Τόνισε επίσης ότι η «κόκκινη γραμμή» για τον Νετανιάχου και τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων, Ρον Ντέρμερ, είναι η απομάκρυνση της Χεζμπολάχ πέρα από τον ποταμό Λιτάνι.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, αναγνώρισε την πιθανότητα μιας ολοκληρωτικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, ενώ παράλληλα εξέφρασε την ελπίδα για ένα ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός. Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «The View» του ABC, ο Μπάιντεν δήλωσε: «Ένας γενικευμένος πόλεμος είναι πιθανός, αλλά υπάρχει και η ευκαιρία για μια συμφωνία που μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά ολόκληρη την περιοχή».

Ο Μπάιντεν επιβεβαίωσε επίσης την υποστήριξή του προς το Ισραήλ, σημειώνοντας: «Είμαι ισχυρός υποστηρικτής του Ισραήλ. Είπα χρόνια πριν ότι ήμουν Σιωνιστής. Αυτό που σημαίνει ο Σιωνισμός είναι ότι χρειάζεται να υπάρχει ένα Ισραήλ».

Παράλληλα, όμως, ο Μπάιντεν τόνισε την ανάγκη για μια λύση δύο κρατών μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων, μια θέση που έχει απορριφθεί κατηγορηματικά από τον Νετανιάχου.

Pres. Biden on the war in Gaza and his hope for peace: “There’s certain inflection points in history where what happens in the very near term, sets the course for the world for the next six or seven decades – we’re in one of those places.” #theview pic.twitter.com/bZx9j5R4KK

— The View (@TheView) September 25, 2024