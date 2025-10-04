Μερτς: Θεωρεί το σχέδιο Τραμπ ως την καλύτερη ευκαιρία για ειρήνη στην Γάζα – «Εφικτές η απελευθέρωση των ομήρων και η ειρήνη»

Μερτς: Θεωρεί το σχέδιο Τραμπ ως την καλύτερη ευκαιρία για ειρήνη στην Γάζα – «Εφικτές η απελευθέρωση των ομήρων και η ειρήνη»
Ως την «καλύτερη ευκαιρία για ειρήνη» περιέγραψε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την Γάζα και εξέφρασε την στήριξή του στην έκκληση του Αμερικανού προέδρου και προς τις δύο πλευρές.

Ισραηλινά ΜΜΕ: Η κυβέρνηση διέταξε τον στρατό να σταματήσει την επίθεση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας

«Η απελευθέρωση των ομήρων και η ειρήνη στην Γάζα είναι εφικτές. Με το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου Τραμπ έχει πλέον συμφωνήσει επί της αρχής και η Χαμάς. Η Γερμανία στηρίζει πλήρως την έκκληση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς τις δύο πλευρές. Οι όμηροι πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι. Η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί. Οι μάχες πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Όλα αυτά πρέπει να συμβούν πολύ γρήγορα. Έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια, αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία για ειρήνη. Η Γερμανία θα συνεχίσει να εμπλέκεται», δήλωσε ο κ. Μερτς σε ανάρτησή στην πλατφόρμα «Χ».

 

