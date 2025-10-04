Ισραηλινά ΜΜΕ: Η κυβέρνηση διέταξε τον στρατό να σταματήσει την επίθεση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας

Enikos Newsroom

διεθνή

Ισραηλινά ΜΜΕ: Η κυβέρνηση διέταξε τον στρατό να σταματήσει την επίθεση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας

Η πολιτική ηγεσία του Ισραήλ διέταξε τον στρατό να σταματήσει την εκστρατεία για την κατάκτηση της πόλης της Γάζας, σύμφωνα με ρεπορτάζ που μεταδόθηκε στο Ραδιόφωνο του Στρατού και στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan, μετά την έκκληση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις στη Γάζα, καθώς πιέζει για τον τερματισμό του πολέμου και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς.

Ισραήλ: Πρώτη επίσημη αντίδραση μετά την απάντηση της Χαμάς – Προετοιμάζεται για την «άμεση εφαρμογή» του πρώτου σταδίου του σχεδίου Τραμπ

Το Ραδιόφωνο του Στρατού ανέφερε ότι η διαταγή απαιτεί τη μείωση των επιχειρήσεων στο «ελάχιστο», με τις χερσαίες δυνάμεις να εκτελούν αυστηρά αμυντικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η εντολή δόθηκε μετά από ολονύκτιες συνομιλίες μεταξύ ισραηλινών και αμερικανικών αξιωματούχων.

Το Kan από την πλευρά του προσθέτει ότι οι διαπραγματεύσεις για το σχέδιο του Τραμπ αναμένεται να πραγματοποιηθούν σύντομα.

Πρώτη επίσημη αντίδραση του ισραηλινού στρατού

Μετά τις διπλωματικές εξελίξεις με την απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ, τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, αλλά και την ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε ότι ο αρχηγός του γενικού επιτελείου, υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, συναντήθηκε με ανώτερους στρατηγούς για «ειδική αξιολόγηση της κατάστασης υπό το φως των εξελίξεων».

Σε δήλωση του στρατού αναφέρεται ότι «σύμφωνα με διαταγή της πολιτικής ηγεσίας», ο Ζαμίρ δίνει εντολή στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) να προετοιμαστούν «για την εφαρμογή του πρώτου σταδίου του σχεδίου Τραμπ για την απελευθέρωση των ομήρων».

Στη δήλωση δεν διευκρινίζεται τι περιλαμβάνει η διαταγή, αλλά φέρεται να επιβεβαιώνονται οι αναφορές ότι η πολιτική ηγεσία διέταξε τις IDF να σταματήσουν την επίθεσή τους για την κατάληψη της πόλης της Γάζας και να επικεντρωθούν σε αμυντικές επιχειρήσεις, τονίζοντας ότι «η ασφάλεια των δυνάμεών μας είναι υψίστης σημασίας και όλες οι δυνατότητεςτων IDF θα διατεθούν στη Διοίκηση Νότου για την υπεράσπιση των δυνάμεών μας».

«Ο αρχηγός του επιτελείου τόνισε ότι, δεδομένης της ευαισθησίας της επιχείρησης, οι δυνάμεις πρέπει να επιδείξουν αυξημένη ετοιμότητα και επαγρύπνηση. Ομοίως, διευκρινίστηκε η ανάγκη για γρήγορη αντίδραση προκειμένου να απομακρυνθεί οποιαδήποτε απειλή», προσθέτει η δήλωση.

Με πληροφορίες από Times of Israel

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μπορεί το χάπι για την πίεση να καθυστερήσει τη γήρανση και να αυξήσει τη μακροζωία; Τι έδειξε νέα μελέτη

Μπορείτε να βρείτε τη μάγισσα σε 20 δευτερόλεπτα – Το τεστ απευθύνεται μόνο σε άτομα με υψηλό δείκτη νοημοσύνης

Ανατροπή με την αύξηση στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης – Τα νέα σενάρια

Δημόσιο: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα βάλει «φρένο» σε ουρές και ρουσφέτια

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα αγορι που σιδερώνει σε 15 δευτερόλεπτα

Epic: «Έχουμε αποδείξεις ότι η Apple αποθάρρυνε τους χρήστες από τη χρήση τρίτων App Stores»
περισσότερα
07:54 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Το Ισραήλ «παγώνει» τις επιχειρήσεις στη Γάζα μετά το «ναι» της Χαμάς για τους ομήρους και το μήνυμα Τραμπ – Τα επόμενα βήματα και τα «αγκάθια»

Έτοιμη για άμεσες διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται σ...
05:57 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: Οι συγγενείς των ομήρων εκφράζουν την υποστήριξή τους στην έκκληση Τραμπ στο Ισραήλ για τερματισμό των επιθέσεων

Οι συγγενείς των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, εξέφρασαν την υποστήριξή τους...
04:15 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Μόναχο: H αστυνομία επιβεβαιώνει τον εντοπισμό τουλάχιστον δύο drones πάνω από το αεροδρόμιο – Επηρεάστηκαν πάνω από 6 χιλιάδες επιβάτες

Τουλάχιστον δύο drones εντόπισε η αστυνομία στην περιοχή του αεροδρομίου του Μονάχου, το οποίο...
02:16 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Μήνυμα Τραμπ για την απάντηση της Χαμάς στο ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα: «Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα – Όλοι θα τύχουν δίκαιης μεταχείρισης»

Με ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που ανήρτησε στο δίκτυό του Truth Social, τις πρώτες πρωινές...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης