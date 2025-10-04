Ισραηλινά ΜΜΕ: Η κυβέρνηση διέταξε τον στρατό να σταματήσει την επίθεση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας

Η πολιτική ηγεσία του Ισραήλ διέταξε τον στρατό να σταματήσει την εκστρατεία για την κατάκτηση της πόλης της Γάζας, σύμφωνα με ρεπορτάζ που μεταδόθηκε στο Ραδιόφωνο του Στρατού και στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan, μετά την έκκληση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις στη Γάζα, καθώς πιέζει για τον τερματισμό του πολέμου και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς.

Το Ραδιόφωνο του Στρατού ανέφερε ότι η διαταγή απαιτεί τη μείωση των επιχειρήσεων στο «ελάχιστο», με τις χερσαίες δυνάμεις να εκτελούν αυστηρά αμυντικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η εντολή δόθηκε μετά από ολονύκτιες συνομιλίες μεταξύ ισραηλινών και αμερικανικών αξιωματούχων.

Το Kan από την πλευρά του προσθέτει ότι οι διαπραγματεύσεις για το σχέδιο του Τραμπ αναμένεται να πραγματοποιηθούν σύντομα.

Πρώτη επίσημη αντίδραση του ισραηλινού στρατού

Μετά τις διπλωματικές εξελίξεις με την απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ, τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, αλλά και την ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε ότι ο αρχηγός του γενικού επιτελείου, υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, συναντήθηκε με ανώτερους στρατηγούς για «ειδική αξιολόγηση της κατάστασης υπό το φως των εξελίξεων».

Σε δήλωση του στρατού αναφέρεται ότι «σύμφωνα με διαταγή της πολιτικής ηγεσίας», ο Ζαμίρ δίνει εντολή στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) να προετοιμαστούν «για την εφαρμογή του πρώτου σταδίου του σχεδίου Τραμπ για την απελευθέρωση των ομήρων».

Στη δήλωση δεν διευκρινίζεται τι περιλαμβάνει η διαταγή, αλλά φέρεται να επιβεβαιώνονται οι αναφορές ότι η πολιτική ηγεσία διέταξε τις IDF να σταματήσουν την επίθεσή τους για την κατάληψη της πόλης της Γάζας και να επικεντρωθούν σε αμυντικές επιχειρήσεις, τονίζοντας ότι «η ασφάλεια των δυνάμεών μας είναι υψίστης σημασίας και όλες οι δυνατότητεςτων IDF θα διατεθούν στη Διοίκηση Νότου για την υπεράσπιση των δυνάμεών μας».

«Ο αρχηγός του επιτελείου τόνισε ότι, δεδομένης της ευαισθησίας της επιχείρησης, οι δυνάμεις πρέπει να επιδείξουν αυξημένη ετοιμότητα και επαγρύπνηση. Ομοίως, διευκρινίστηκε η ανάγκη για γρήγορη αντίδραση προκειμένου να απομακρυνθεί οποιαδήποτε απειλή», προσθέτει η δήλωση.

Με πληροφορίες από Times of Israel