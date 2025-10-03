Μέρκελ: «Μεγάλη τύχη» η επανένωση της Γερμανίας με την πτώση του Τείχους – Κάλεσε τους πολίτες να μην ψηφίζουν AfD

Μέρκελ: «Μεγάλη τύχη» η επανένωση της Γερμανίας με την πτώση του Τείχους – Κάλεσε τους πολίτες να μην ψηφίζουν AfD
Φωτογραφία: Reuters

Με αφορμή την σημερινή 35η επέτειο από την επανένωση της Γερμανίας, η πρώην καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ χαρακτηρίζει «μεγάλη τύχη» την πτώση του Τείχους και καλεί τους πολίτες των ανατολικών κρατιδίων να μην επιλέγουν την «απάνθρωπη» Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) από απογοήτευση.

Επικρίνει επιπλέον την επιλογή του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν ως επίσημου προσκεκλημένου στις σημερινές εκδηλώσεις της επετείου, τονίζοντας ότι θα έπρεπε να προσκληθεί κάποιος ηγέτης από την ανατολική Ευρώπη ή μια προσωπικότητα από τα ανατολικά της χώρας.

Η AfD συνδέθηκε το 2014 με την οργάνωση Pegida, «όταν εξαπλώθηκε ο φθόνος, το μίσος και ο ρατσισμός», δήλωσε η κυρία Μέρκελ σε συνέντευξή της στο ZDF και πρόσθεσε ότι το κόμμα χωρίζει τους ανθρώπους σε ελίτ και λαό και αποφασίζει μόνο του ποιος ανήκει πού.

«Αυτό είναι απλώς αντισυνταγματικό. Το Σύνταγμα ορίζει ότι όλη η εξουσία πηγάζει από τον λαό και ο λαός είναι όλοι οι Γερμανοί πολίτες», τόνισε και, απευθυνόμενη στους πολίτες των ανατολικών κρατιδίων, υπογράμμισε ότι «το να έχεις κάτι να επικρίνεις δεν σημαίνει ότι πρέπει να ψηφίσεις ένα κόμμα που περιφρονεί τον άνθρωπο».

Η κυρία Μέρκελ σχολίασε ακόμη επικριτικά την επιλογή του Εμανουέλ Μακρόν ως επίσημου προσκεκλημένου για τις σημερινές εορταστικές εκδηλώσεις στο Ζααρμπρύκεν.

«Θα μπορούσε ίσως να έχει επιλεγεί κάποιος από την ανατολική Ευρώπη ή την ανατολική Γερμανία, σηματοδοτώντας τα 35 χρόνια γερμανικής ενότητας», δήλωσε η πρώην καγκελάριος, εκφράζοντας ταυτόχρονα την «μεγάλη εκτίμησή» της στο πρόσωπο του Γάλλου προέδρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

18:02 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

