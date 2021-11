Μαλάλα Γιουσαφζάι: Παντρεύτηκε η Νομπελίστρια Ειρήνης

Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκε η Μαλάλα Γιουσαφζάι, με τον αγαπημένο της, Άσερ Μάλικ, σε μια τελετή στο σπίτι της στο Μπέρμιγχαμ.

Η 24χρονη Μαλάλα, κάτοχος Νόμπελ Ειρήνης, η οποία αγωνίζεται για το δικαίωμα των κοριτσιών στην εκπαίδευση στη χώρα της το Πακιστάν, αποκάλυψε το χαρμόσυνο γεγονός στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter, όπου ανήρτησε φωτογραφίες με τον αγαπημένο της.

Στη λεζάντα που συνοδεύει τις φωτό, η Μαλάλα χαρακτήρισε την ημέρα του γάμου της πολύτιμη για εκείνη: “Σήμερα είναι μια πολύτιμη μέρα για τη ζωή μου. Ο Άσερ και εγώ δεσμευτήκαμε να είμαστε σύντροφοι για μια ζωή. Γιορτάσαμε με μια μικρή τελετή νιχάχ στο σπίτι στο Μπέρμιγχαμ μαζί με τις οικογένειές μας”.

Στη συνέχεια, η ίδια παρακάλεσε τους ακολούθους της στο Twitter να της στείλουν τις προσευχές τους, ενώ πρόσθεσε ότι “είναι ενθουσιασμένοι που θα περπατήσουν μαζί στο ταξίδι που ανοίγεται μπροστά τους”.

Today marks a precious day in my life.

Asser and I tied the knot to be partners for life. We celebrated a small nikkah ceremony at home in Birmingham with our families. Please send us your prayers. We are excited to walk together for the journey ahead.

📸: @malinfezehai pic.twitter.com/SNRgm3ufWP

— Malala (@Malala) November 9, 2021