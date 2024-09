Μακελειό στις ΗΠΑ: Θανατική ποινή για τον «διαβολικό» πατέρα του δράστη ζητεί ο παππούς του – Το κακοποιητικό οικογενειακό περιβάλλον στο σπίτι

Σοκ έχει προκαλέσει η μαζική δολοφονική επίθεση στο Λύκειο Apalachee της Τζόρτζια των ΗΠΑ, με δράστη τον 14χρονο Κόλτ Γκρέι, ο οποίος πυροβόλησε και σκότωσε δύο μαθητές και δύο καθηγητές, ενώ τραυμάτισε ακόμη εννέα άτομα. Το περιστατικό, το οποίο είναι η φονικότερη επίθεση σε σχολείο στην πολιτεία, άνοιξε τη συζήτηση για τον ρόλο που διαδραμάτισε η οικογένεια του δράστη στο μακελειό.

Ο 54χρονος πατέρας του Κόλτ, Κόλιν Γκρέι, κατηγορείται για τέσσερις ανθρωποκτονίες από αμέλεια και δύο κατηγορίες για φόνο δευτέρου βαθμού, καθώς φέρεται να είχε δώσει στον γιό του το όπλο τύπου AR-15 που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο πατέρας του τού είχε επιτρέψει την πρόσβαση στο όπλο, το οποίο λέγεται ότι ήταν δώρο Χριστουγέννων.

Το οικογενειακό περιβάλλον του δράστη ήταν δυσλειτουργικό και γεμάτο προβλήματα, όπως προκύπτει από τις μαρτυρίες συγγενών και γειτόνων του. Ο παππούς του δράστη, Τσαρλς Πολχάμους, ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός στις δηλώσεις του, επιρρίπτοντας την ευθύνη στον γαμπρό του για την καταστροφική τροπή που πήρε η ζωή του Κόλτ. «Ο πατέρας του τον ώθησε να κάνει αυτό που έκανε. Έπειτα από 11 χρόνια που ζούσε με αυτόν τον βίαιο άνθρωπο, τον επηρέασε σε σημείο να χάσει κάθε σταθερότητα», είπε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα New York Post. «Χρειάζεται τη θανατική ποινή» σχολίασε εμφατικά.

Ο Πολχάμους ανέφερε επίσης ότι ο γαμπρός του κατέστρεψε την οικογένειά τους, καθώς η εξάρτησή του από τα ναρκωτικά, που ξεκίνησε έπειτα από έναν τραυματισμό στη μέση, οδήγησε στην απώλεια της οικογενειακής περιουσίας. Ο ίδιος κατηγόρησε τον Κόλιν για τη διάλυση της οικογένειας, η οποία επηρεάστηκε βαθύτατα από τις διαρκείς εντάσεις και τις εκρήξεις θυμού του πατέρα.

🇺🇸🚨‼️ Charles Polhamus, the maternal grandfather of Georgia school shooter Colt Gray, has called for the death penalty for Colt’s father, Colin Gray, in connection with the tragic school shooting.

Polhamus holds Colin responsible for his abusive behavior, stating that years of… pic.twitter.com/ufwYvKM5qQ

— TabZ (@TabZLIVE) September 9, 2024