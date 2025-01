Μακελειό στη Νέα Ορλεάνη: Τουλάχιστον 10 νεκροί – Οδηγός έπεσε πάνω σε πεζούς

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και τριάντα τραυματίστηκαν όταν ένα όχημα έπεσε πάνω σε πλήθος στη Νέα Ορλεάνη, στη διασταύρωση των οδών Canal και Bourbon, στη γειτονιά της Γαλλικής Συνοικίας της πόλης γύρω στις 3:15 π.μ., σύμφωνα με την επίσημη υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών της πόλης, NOLA Ready.

«Η 8η Περιφέρεια αυτή τη στιγμή διαχειρίζεται ένα περιστατικό με πολλαπλές απώλειες, στο οποίο ένα όχημα έπεσε πάνω σε πλήθος στη διασταύρωση των οδών Canal και Bourbon. Τριάντα τραυματίες έχουν μεταφερθεί από τις Υπηρεσίες Εκτάκτων Αναγκών της Νέας Ορλεάνης (NOEMS), ενώ υπάρχουν 10 νεκροί. Συνεργάτες ασφαλείας του κοινού βρίσκονται στο σημείο. Θα ακολουθήσουν ενημερώσεις μόλις ληφθούν νέες πληροφορίες», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση των αρχών όπως μεταδίδει το CNN.

To αμερικανικό δίκτυο CBS NEWS κάνει λόγο για ένα όχημα που έπεσε πάνω σε πεζούς έχοντας αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα. Κατόπιν, σύμφωνα με το ίδιο Μέσο, ο οδηγός εξήλθε του οχήματός του και άρχισε να πυροβολεί, με την αστυνομία να ανταποδίδει τα πυρά.

Μάρτυρες περιέγραψαν πώς η γιορτή της Πρωτοχρονιάς μετατράπηκε σε εφιάλτη, όταν ένα όχημα έπεσε πάνω σε πλήθος στη διάσημη Bourbon Street της Νέας Ορλεάνης, με τουλάχιστον 10 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

«Αυτό που είδα ήταν ένα όχημα να πέφτει πάνω σε όλους στην αριστερή πλευρά του πεζοδρομίου της Bourbon», δήλωσε ο 22χρονος Κέβιν Γκαρσία μιλώντας στο CNN αμέσως μετά το περιστατικό. «Ένα σώμα πετάχτηκε προς το μέρος μου», είπε, προσθέτοντας ότι άκουσε και πυροβολισμούς.

Μια άλλη μάρτυρας, η 22χρονη Γουίτ Ντέιβις από το Σριβπορτ της Λουιζιάνα, είπε στο CNN ότι το περιστατικό συνέβη ενώ εκείνη βρισκόταν σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην Bourbon Street.

«Ξαφνικά όλοι άρχισαν να φωνάζουν και να τρέχουν προς τα πίσω, και τότε μπήκαμε σε καθεστώς αποκλεισμού για λίγο, μετά ηρεμήσαμε αλλά δεν μας άφηναν να φύγουμε», είπε η Ντέιβις.

«Όταν τελικά μας άφησαν να βγούμε από το κλαμπ, οι αστυνομικοί μας έδειξαν πού να περπατήσουμε και μας έλεγαν να φύγουμε γρήγορα από την περιοχή. Είδα μερικά πτώματα που δεν μπορούσαν καν να καλύψουν και πολλούς ανθρώπους να δέχονται πρώτες βοήθειες.»

Η Ντέιβις είπε ότι η αστυνομία ζήτησε από τους παρευρισκόμενους να απενεργοποιήσουν τις συσκευές τους και να απομακρυνθούν άμεσα από το σημείο.

Όπως μεταδίδει το BBC, βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που φαίνεται πως έχουν τραβηχτεί σήμερα στο σημείο της τραγωδίας, δείχνουν ανθρώπους πεσμένους στο έδαφος στη Νέα Ορλεάνη. Πυροβολισμοί αντηχούν στο βάθος και άνθρωποι διακρίνονται να τρέχουν για να σωθούν.

Video obtained of the mass shooting in New Orleans, Bourbon Street. pic.twitter.com/sVIDSwpRhO

— F̳̿͟͞l̳̿͟͞i̳̿͟͞c̳̿͟͞k̳̿͟͞ (@Flick1_) January 1, 2025