Μακάβρια ανακάλυψη σε ανακαίνιση σπιτιού – Εργάτες βρήκαν σκελετό μωρού κάτω από το πάτωμα – ΦΩΤΟ

Μπροστά σε ένα μακάβριο εύρημα βρέθηκαν εργάτες που πραγματοποιούσαν εργασίες ανακαίνισης σε σπίτι στην πόλη Ντάρχαμ της Βρετανίας.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, το συνεργείο που είχε αναλάβει την ανακαίνιση της κατοικίας βρήκε έναν σκελετό κάτω από τις σανίδες του πατώματος. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, την ώρα που οι εργάτες δοκίμαζαν να αφαιρέσουν τις σανίδες του πατώματος για να προχωρήσουν στην αλλαγή του, ανακάλυψαν έναν σκελετό, που όπως αποδείχθηκε ανήκε σε ένα μωρό.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

🔴 The skeleton of a baby has been discovered under the floorboards of a house. Contractors found the remains under the floor of a property in County Durham https://t.co/UAOgVG6lAq

— The Telegraph (@Telegraph) July 30, 2024