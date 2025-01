Λος Άντζελες: Ποιος ξεκίνησε τη φωτιά στο Pacific Palisades; – Η νέα θεωρία

Οι καταστροφικές φωτιές που πλήττουν την κομητεία του Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια, έχουν προκαλέσει ανυπολόγιστες ζημιές και ανθρώπινες απώλειες. Μέχρι στιγμής, έχουν επιβεβαιωθεί 24 θάνατοι, ενώ περισσότερα από 40.300 στρέμματα γης, 12.300 σπίτια και άλλες υποδομές έχουν παραδοθεί στις φλόγες.

Ανάμεσα στις μεγαλύτερες πυρκαγιές, η Palisades Fire στο Πασίφικ Παλισέιντς ξεχωρίζει ως η πιο καταστροφική, έχοντας κάψει 23.713 στρέμματα και με μόλις 13% του μετώπου της να έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Ωστόσο, μια αποκάλυψη της Washington Post εγείρει ερωτήματα σχετικά με την αιτία της φωτιάς, υποδεικνύοντας μια πιθανή σύνδεση με μια μικρότερη φωτιά που είχε ξεσπάσει στην ίδια περιοχή την Πρωτοχρονιά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Washington Post, οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι η Palisades Fire ξεκίνησε από το ίδιο σημείο όπου, την Πρωτοχρονιά, είχε κατασβεστεί η φωτιά Lachman Fire.

Η φωτιά αυτή, που οι κάτοικοι πιστεύουν ότι προκλήθηκε από πυροτεχνήματα, περιορίστηκε στα 8 στρέμματα και θεωρήθηκε ότι είχε τεθεί πλήρως υπό έλεγχο από τις 4:46 π.μ. (τοπική ώρα) της Πρωτοχρονιάς. Ωστόσο, δορυφορικά δεδομένα δείχνουν ότι οι καπνοί από την περιοχή της Lachman Fire συμπίπτει με το σημείο εκκίνησης της φωτιάς στο Πασίφικ Παλισέιντς.

Η αποκάλυψη αυτή έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς ειδικοί εκφράζουν την πιθανότητα η αρχική φωτιά να μην είχε πλήρως εξαλειφθεί.

Ο καθηγητής Μάικλ Γκόλνερ από το Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ, δήλωσε: «Γνωρίζουμε ότι οι φωτιές μπορούν να αναζωπυρωθούν και να μεταβούν από την κατάσταση της καύσης σε φλόγες. Είναι σίγουρα πιθανό κάτι από την προηγούμενη φωτιά, μέσα σε μια εβδομάδα, να αναζωπυρώθηκε και να προκάλεσε την ανάφλεξη».

Παρόμοια άποψη εξέφρασε και ο Τζέικομπ Μπέντιξ, καθηγητής γεωγραφίας και περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Syracuse: «Τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι τουλάχιστον πιθανό υπολείμματα από τη φωτιά Lachman να οδήγησαν στη φωτιά Palisades. Αν και η πάροδος του χρόνου μειώνει την πιθανότητα, δεν την αποκλείει, ειδικά εάν δεν υπήρξαν βροχοπτώσεις».

Παρά τις διαβεβαιώσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λος Άντζελες (LAFD), ότι η φωτιά Lachman είχε τεθεί πλήρως υπό έλεγχο, οι ραδιοεπικοινωνίες αποκαλύπτουν διαφορετική εικόνα.

«Η αρχή της φωτιάς είναι πολύ κοντά στο σημείο της τελευταίας φωτιάς την Πρωτοχρονιά», ανέφερε ένας πυροσβέστης κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων. Ένας άλλος πρόσθεσε: «Φαίνεται ότι θα έχει μεγάλη ένταση».

Οι κάτοικοι της περιοχής, ωστόσο, εκφράζουν έντονα παράπονα για την καθυστέρηση της αντίδρασης στην πυρκαγιά της 7ης Ιανουαρίου. «Για πολύ ώρα δεν είδα ούτε αστυνομία ούτε πυροσβέστες, ούτε στο έδαφος ούτε στον αέρα. Η φωτιά έκαιγε για περίπου 45 λεπτά πριν εμφανιστεί ένα ελικόπτερο, αλλά δεν είχε νερό», δήλωσε ένας κάτοικος της περιοχής.

Αντίθετα, ο ίδιος κάτοικος σχολίασε ότι η αντίδραση των Αρχών στην Lachman Fire της Πρωτοχρονιάς, ήταν ταχύτατη και αποτελεσματική.

Η κατάσταση επιδεινώνεται από τους ισχυρούς ανέμους, που έχουν οδηγήσει τις αρχές να εκδώσουν κόκκινο συναγερμό έως την Τετάρτη. «Η γενική διάρκεια αυτής της κατάστασης δεν είναι καθόλου ενθαρρυντική», προειδοποίησε η μετεωρολόγος Ρόουζ Σόνφιλντ.

Η αρχηγός της πυροσβεστικής του Λος Άντζελες, Κρίστιν Κρόουλι, τόνισε: «Είναι πολύ σημαντικό η κοινότητα να κατανοήσει ότι έρχονται αυτά τα φαινόμενα ανέμων».

Μέχρι στιγμής, οι φωτιές στην Καλιφόρνια έχουν προκαλέσει ζημιές ύψους 135 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ περισσότεροι από 180.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Εκτός από την Palisades Fire, η Eaton Fire στην Πασαντίνα είναι η πιο φονική, με 16 θύματα και 14.117 στρέμματα καμένων εκτάσεων.

Οι αξιωματούχοι έχουν βρεθεί στο στόχαστρο έντονης κριτικής για τους χειρισμούς τους στην καταστροφική πύρινη λαίλαπα. Ο κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ δέχθηκε επικρίσεις για μια συνέντευξή που παραχώρησε στο «Meet the Press» του δικτύου NBC News, όπου προσπάθησε να αποδώσει τις ευθύνες στο αποτυχημένο σύστημα ύδρευσης της πόλης.

