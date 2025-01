Λος Άντζελες: Καρέ καρέ η στιγμή που οι φλόγες περικυκλώνουν σπίτι – Δύο άνδρες και ο σκύλος τους παγιδευμένοι

Εφιάλτης δίχως τέλος εξελίσσεται στο Λος Άντζελες με την πύρινη λαίλαπα να κατακαίει τα πάντα στο ορμητικό της πέρασμα. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι κάθε λεπτό καίγονται εκτάσεις ίσες με 5 γήπεδα ποδοσφαίρου, λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Παράλληλα, σοκαριστικά βίντεο βλέπουν διαρκώς το φως της δημοσιότητας από τις στιγμές τρόμου που βιώνουν οι κάτοικοι στην ευρύτερη περιοχή της Καλιφόρνιας, που έχει παραδοθεί στις φλόγες.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση δύο ανδρών που διαμένουν σε μια από τις πλέον πληγείσες περιοχές, το Πασίφικ Πάλισειντς που βρίσκεται στο έλεος της φωτιάς. Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου βρίσκονται στο εσωτερικό της κατοικίας τους, ουσιαστικά παγιδευμένοι, την ώρα που οι φλόγες τους έχουν κυριολεκτικά περικυκλώσει.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, οι φλόγες έχουν φτάσει σε απόσταση αναπνοής καίγοντας τα πάντα στο εξωτερικό του σπιτιού. Το ένα άτομο που κρατάει το κινητό του μαγνητοσκοπώντας όσα συμβαίνουν τραβάει τις φλόγες που είναι πολύ κοντά στο να κάψουν το σπίτι ολοσχερώς. Μαζί τους έχουν και τον σκύλο τους, που παραμένει στο πλευρό των ιδιοκτητών του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο οι δύο άντρες όσο και ο σκύλος κατάφεραν να διασωθούν κάτι που μοιάζει πολύ με… θαύμα δεδομένης της σοβαρότητας της κατάστασης.

I am told the dog and both his humans were eventually able to somehow safely evacuate the property. https://t.co/oHPsbZlJYu

— Kevin Dalton (@TheKevinDalton) January 8, 2025