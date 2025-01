Φωτιά στο Λος Άντζελες: Στενοί δρόμοι οδηγούν σε αδιέξοδο τους κατοίκους – Μάχη σε 4 μέτωπα δίνουν οι πυροσβέστες

Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι από τη δυτική και την ανατολική πλευρά του Λος Άντζελες αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τα σπίτια τους, καθώς οι πυροσβέστες δίνουν μάχη να ελέγξουν πλέον τέσσερις διαφορετικές φωτιές.

Οι φωτιές, που αρχικά ξεκίνησαν από δύο εστίες, στο Πασίφικ Παλισέιντς και η «Eaton Fire» στο φαράγγι Eaton, εξαπλώθηκαν ραγδαία λόγω των ξηρών και ισχυρών ανέμων Σάντα Άνα.

Η πυροσβεστική υπηρεσία της Καλιφόρνιας ανέφερε ότι η φωτιά στο Πασίφικ Παλισέιντς, μεταξύ της Σάντα Μόνικα και του Μαλιμπού, έχει επεκταθεί σε 2.921 στρέμματα, ενώ η φωτιά στο Eaton Canyon, στην Πασαντίνα της Καλιφόρνια, έχει φτάσει τα 1.000 στρέμματα, απειλώντας δεκάδες σπίτια.



Στον αγώνα που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τις φλόγες, προστέθηκαν δύο νέες εστίες φωτιάς, στο Σίλμαρ και στο Τάμαρακ, που βρίσκονται στην κοιλάδα του Σαν Φερνάντο.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS) στο Λος Άντζελες προειδοποίησε ότι οι συνθήκες είναι «όσο πιο επικίνδυνες μπορούν να γίνουν για πυρκαγιές», εξαιτίας της ξηρασίας, της έλλειψης βροχοπτώσεων και της χαμηλής υγρασίας.

Strong winds are coming. This is a Particularly Dangerous Situation – in other words, this is about as bad as it gets in terms of fire weather. Stay aware of your surroundings. Be ready to evacuate, especially if in a high fire risk area. Be careful with fire sources. #cawx pic.twitter.com/476t5Q3uOw

— NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) January 7, 2025