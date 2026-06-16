Λονδίνο: Με σύνθημα «αίμα στα χέρια» ακτιβιστές διαδήλωσαν εναντίον καταστημάτων που πουλούν γούνες – Viral έγινε ο security

Μια δυναμική αντιπαράθεση στους εμπορικούς δρόμους του Λονδίνου, έχει γίνει το απόλυτο θέμα συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις τελευταίες ώρες. Ένα βίντεο που καταγράφει τη στιγμή που φύλακες ασφαλείας έρχονται στα χέρια με ακτιβιστές κατά της γούνας, έξω από το επώνυμο κατάστημα Fendi στη New Bond Street, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Αντίθετα με ό,τι συμβαίνει συνήθως, το κύμα συμπαράστασης του κοινού δεν στράφηκε προς τους διαδηλωτές, αλλά προς τον σκληρά εργαζόμενο σεκιούριτι της εισόδου, με χιλιάδες χρήστες να ζητούν επιτακτικά την άμεση αύξηση του μισθού του.

Η έφοδος των ακτιβιστών και η μάχη της πόρτας

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν μέλη του «Συνασπισμού για την Κατάργηση του Εμπορίου Γούνας» (CAFT) επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν αιφνιδιαστική έφοδο στο εσωτερικό του πολυτελούς καταστήματος. Κρατώντας τηλεβόες και φωνάζοντας ρυθμικά συνθήματα για το nedi των υπευθύνων, η ομάδα των διαδηλωτών, πολλοί εκ των οποίων είχαν εκκεντρική εμφάνιση με έντονα βαμμένα μαλλιά, προσπάθησε να παραβιάσει την κεντρική είσοδο.

Moment anti-fur protesters storm Fendi in London as social media users call for security guard to get a pay rise https://t.co/5SaiMsEtmM “Επέλαση” Ρωσίδων στις γούνες — Daily Mail (@DailyMail) June 16, 2026



Εκεί όμως βρέθηκαν αντιμέτωποι με το σθένος του προσωπικού ασφαλείας. Ο κεντρικός φύλακας, με τη βοήθεια των συναδέλφων του, αρνήθηκε να υποχωρήσει.

Ακολούθησε μια έντονη σωματική συμπλοκή, καθώς οι ακτιβιστές τραβούσαν με τη βία τις πόρτες και οι σεκιούριτι τους απωθούσαν με αποφασιστικότητα. Η κατάσταση εκτονώθηκε μερικώς όταν έφτασαν στο σημείο ενισχύσεις, με πέντε επιπλέον άνδρες ασφαλείας να απομακρύνουν τελικά σηκωτή μια από τις πιο ένθερμες διαδηλώτριες, αφήνοντάς την στο πεζοδρόμιο.

Αποθέωση στο διαδίκτυο και συγκρίσεις με την αστυνομία

Το οπτικό υλικό από το περιστατικό δεν άργησε να κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, προκαλώντας εκατοντάδες σχόλια που αποθέωναν τη στάση του φύλακα. Πολλοί χρήστες του X (πρώην Twitter) παρομοίασαν την ενέργειά του, με τον χαρακτήρα του Denzel Washington στην ταινία «Man on Fire», τονίζοντας ότι ο άνθρωπος αυτός «έκανε πραγματικά τη δουλειά του».

Kürk karşıtı protestocular #Londra New Bond Street üzerindeki #Fendi ‘yi bastı!

Özel güvenlik ile aktivistler arasında arbede yaşandı. Mağazanın güvenlik ekibi zorlansa da eylemcileri dışarı çıkardı. Görüntüler sosyal medyada yayınlanınca, “Fendi güvenlik ekibinin maaşına zam… pic.twitter.com/nV8Uk9h4fB — AliEyubogluOfficial (@eyuboglualice) June 16, 2026

Δεν έλειψαν μάλιστα και εκείνοι που άσκησαν κριτική στην επίσημη αστυνομία, αστειευόμενοι πως ο συγκεκριμένος σεκιούριτι έδειξε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από τις αρχές και θα έπρεπε να αναλάβει τη διοίκηση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου. Παράλληλα, εκφράστηκε έντονος προβληματισμός για τις συνθήκες εργασίας του, με αρκετούς να επισημαίνουν ότι είναι άδικο ένας υπάλληλος που πιθανώς αμείβεται με τον κατώτατο μισθό να έρχεται αντιμέτωπος με τέτοιους κινδύνους.

Στο στόχαστρο η τακτική των διαδηλωτών

Η κοινή γνώμη φάνηκε να γυρίζει την πλάτη στους ακτιβιστές, με πολλούς σχολιαστές να κατηγορούν την ομάδα για επιδερμικότητα και επιδίωξη φτηνής δημοσιότητας, χαρακτηρίζοντάς τους ως «εναλλακτικούς» που απλώς αναζητούν την προσοχή. Άλλοι πάλι αμφισβήτησαν ανοιχτά τη λογική της διαμαρτυρίας τους, εξηγώντας, «ότι η επίθεση σε ένα κατάστημα λιανικής πώλησης δεν πλήττει την αλυσίδα παραγωγής και ότι αν ήθελαν να φέρουν πραγματικό αποτέλεσμα, θα έπρεπε να στραφούν εναντίον των εκτροφείων και των εργοστασίων».

Μετά την αποτυχία τους στο κατάστημα Fendi, οι διαδηλωτές μετακινήθηκαν λίγα μέτρα πιο κάτω, συνεχίζοντας τη διαμαρτυρία τους έξω από τον οίκο Louis Vuitton με πλακάτ λερωμένα με ψεύτικο αίμα. Το φαινόμενο αυτό, όπως επιβεβαιώνουν και οι τοπικές περιπολίες του δήμου, τείνει να γίνει καθημερινότητα, με τις εντάσεις να κορυφώνονται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Σημειώνεται ότι ο οίκος Louis Vuitton είχε δεχθεί παρόμοια μαζική εισβολή πριν από λίγους μήνες, κατά την οποία η ασφάλεια είχε υπερφαλαγγιστεί, γεγονός που εξηγεί την τωρινή αυξημένη ετοιμότητα των φυλάκων της περιοχής.