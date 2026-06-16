Ολυμπιακός για Άλεκ Πίτερς: «Είσαι, και θα είσαι πάντα, ένας από εμάς» – Το συγκινητικό «αντίο» του Αμερικανού φόργουορντ 

Ο κύκλος του Άλεκ Πίτερς στον Ολυμπιακό έκλεισε και επίσημα, με τον Αμερικανό φόργουορντ να αποχωρεί έπειτα από τέσσερα χρόνια παρουσίας στο λιμάνι του Πειραιά, προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στην Αρμάνι Μιλάνο.

Το «διαζύγιο» των δύο πλευρών επισημοποιήθηκε μέσα από ένα συγκινητικό βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο ο Πίτερς παρακολουθεί ορισμένες από τις σημαντικότερες στιγμές της πορείας του με τα ερυθρόλευκα, εμφανώς φορτισμένος συναισθηματικά.

«Κόκκινος για πάντα», έγραψε ο ίδιος κάτω από την ανάρτηση, αποχαιρετώντας τον σύλλογο με τον οποίο κατέκτησε τίτλους και έζησε μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του.

Το μήνυμα του Άλεκ Πίτερς

«Αυτό θα είναι δύσκολο. Είναι περίεργο όταν σκέφτομαι ότι φόρεσα αυτή τη φανέλα για τελευταία φορά. Και ακόμα και σήμερα δυσκολεύομαι να βρω τις λέξεις για να συνοψίσω. Το να ξέρεις ότι έχεις παίξει το τελευταίο σου παιχνίδι στο ΣΕΦ, το τελευταίο σου παιχνίδι μπροστά σε αυτούς τους οπαδούς, το τελευταίο παιχνίδι για τον σύλλογο, με τους συμπαίκτες σου, τους προπονητές, άτομα με τα οποία έχεις δουλέψει σκληρά, προσπαθώντας να παίξουμε αυτό το παιχνίδι και να καταφέρουμε κάτι μαγικό να συμβεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Μου φαίνονται σαν δέκα. Νιώθω σαν να το κάνουμε για πολύ περισσότερο καιρό. Και νομίζω ότι αυτό είναι που κάνει αυτό το μήνυμα τόσο δύσκολο. Ακόμη κι αν είναι το σωστό, είναι δύσκολο. Νομίζω ότι αν μου είχες πει πριν από τέσσερα χρόνια, ότι θα καθόμουν εδώ, πρωταθλητής EuroLeague, πολλαπλός πρωταθλητής Ελλάδας, ότι θα είχα χτίσει τις σχέσεις και την κοινότητα που έχω χτίσει ή ότι θα ξεκινούσα την οικογένειά μου, θα μεγάλωνα την οικογένειά μου, ότι θα δημιουργούσα μία επιτυχημένη επιχείρηση με όλες τις συνεργασίες και τους ανθρώπους που ήρθαν στον δρόμο μου, θα έλεγα, είμαι μέσα.

Όποια πρόκληση, νίκη ή ήττα, ό,τι κι αν χρειαστεί, φέρτο μου, αυτό είναι σίγουρο. Νομίζω ότι αυτό είναι μέρος της ομορφιάς, αλλά είναι επίσης το δύσκολο κομμάτι, το να κάθεσαι εδώ και να φτιάχνεις αυτό το μήνυμα. Νομίζω ότι το όμορφο με τον Ολυμπιακό, το όμορφο πράγμα για τον σύλλογο είναι η ατμόσφαιρα που έχουμε εκεί, που κάνει δύσκολο τον αποχαιρετισμό.

Κάνει δυσκολότερο το να μπορείς να βάλεις μέσα στο μήνυμα λέξεις, όπως δεν θα συνεχίσω πια με τον σύλλογο και θέλω πραγματικά να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στους ιδιοκτήτες και τις προσπάθειές τους και όλα όσα έκαναν τον τελευταίο χρόνο και τα τελευταία τέσσερα χρόνια, που με έφεραν εδώ να υπογράψω, επιτρέποντάς μου να είμαι μέρος σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από τον εαυτό μου.

Και αυτό που καταφέραμε να πετύχουμε αυτή τη χρονιά νομίζω ότι συνοψίζει τέλεια το έργο, την επένδυση, την προσπάθεια, την υπερηφάνεια που έχουν για κάθε έναν από τους παίκτες και για τον σύλλογο γενικότερα. Και θέλω όλοι να καταλάβουν πλήρως ότι έγινε μεγάλη προσπάθεια από όλες τις πλευρές για να δούμε αν αυτό μπορούσε να συνεχιστεί και στο τέλος της ημέρας είναι μία επιλογή που έκανα για την καριέρα μου, για εμένα ως μπασκετμπολίστα.

Είναι η σωστή κίνηση και είμαι ενθουσιασμένος, είμαι χαρούμενος γι’ αυτό. Τώρα, προκαλεί πολλά συναισθήματα, ειδικά όταν κερδίζεις τη EuroLeague και γιορτάζεις με τα δικά σου παιδιά, με τους συμπαίκτες σου, με την οικογένειά σου, με την πόλη και τους οπαδούς, κάνοντας παρέλαση. Πόσο τέλειο ήταν αυτό; Και γνωρίζοντας ότι αυτές ήταν οι τελευταίες μου στιγμές ως παίκτης του Ολυμπιακού, δεν θα μπορούσα να σκεφτώ καλύτερο τρόπο να φύγω.

Και μπορεί να μη φοράω τη φανέλα του Ολυμπιακού από εδώ και πέρα, αλλά νιώθω ακόμη ότι θα είμαι Ολυμπιακός για μια ζωή. Μπορεί αυτό να μη συμβαίνει στο γήπεδο πια, αλλά ισχύει και εκτός γηπέδου και αυτός είναι ο λόγος που έχτισα μία επιχείρηση εδώ, ένας από τους λόγους που ξεκινήσαμε το εστιατόριο. Μπορεί να μην είμαι εδώ, αλλά αν ψάχνετε ένα μικρό κομμάτι μου, κάντε μία μικρή βόλτα στο Μικρολίμανο και θα με βρείτε εκεί.

Δεν θέλω να πω αντίο, αλλά θέλω να βεβαιωθώ ότι είναι από την καρδιά μου, είναι από εμένα. Είναι όσο πιο ουσιαστικό θα μπορούσα να το κάνω για εσάς, που ήσασταν μαζί μου, που με στηρίξατε σε αυτό το ταξίδι. Θα πω ξανά, ευχαριστώ.

Σας ευχαριστώ όλους και εύχομαι να μπορούσα να αγγίξω κάθε έναν σας ξεχωριστά για να σας πω πόσο εκτιμώ την αγάπη, την υποστήριξη, τις στιγμές τις αναμνήσεις, τις εμπειρίες, όλα όσα έχουμε ζήσει μαζί. Η αγάπη μου, η στήριξή μου σε όλους σας, σε αυτή τη χώρα για όλα όσα μου έχει προσφέρει, είμαι απλά τόσο ευλογημένος και τόσο ευγνώμων, που έχω υπάρξει μέρος της. Σας ευχαριστώ, θα σας ξαναδώ σύντομα».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alec Peters (@alecpeters25)

ΚΑΕ Ολυμπιακός για Άλεκ Πίτερς: «Είσαι, και θα είσαι πάντα, ένας από εμάς»

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός είπε το δικό της «αντίο» στον Αμερικανό φόργουορντ, με ανάρτηση στους επίσημους λογαριασμούς της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Ο Άλεκ Πίτερς, από πρωταγωνιστής τη σεζόν 2023-24 (σ.σ. όταν ο Σάσα Βεζένκοφ αγωνίστηκε στο ΝΒΑ και τους Σακραμέντο Κινγκς) υποχρεώθηκε να κάνει… πίσω άμα τη επιστροφή του Βούλγαρου σούπερ σταρ στην ομάδα του Πειραιά. Παρά το γεγονός ότι πέρυσι (2024-25) ο χρόνος του περιορίστηκε στο μισό, έδειξε επαγγελματισμό και κάθε φορά που ο Γιώργος Μπαρτζώκας τον καλούσε να μπει στο παρκέ, ήταν πανέτοιμος προσφέροντας σκορ και ουσία στους «ερυθρόλευκους». Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Γιώργος Μπαρτζώκας χρησιμοποιούσε πιο συχνά το σχήμα με Πίτερς, Βεζένκοφ στην ίδια πεντάδα.

Ο Πίτερς βοήθησε στην κατάκτηση της Euroleague, μετά από 16 χρόνια, προσθέτοντας ένα δεύτερο τρόπαιο Euroleague στο παλμαρέ του, αφού είχε κατακτήσει τον τίτλο και το 2019 με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας υπό την τεχνική καθοδήγηση του Δημήτρη Ιτούδη.

Ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον Άλεκ Πίτερς (σ.σ. θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αρμάνι Μιλάνο) με τα εξής λόγια:

«Μαζί μοιραστήκαμε αξέχαστες στιγμές και πετύχαμε σπουδαία ορόσημα που θα μείνουν για πάντα στη μνήμη μας. Είσαι, και θα είσαι πάντα, ένας από εμάς. Σου ευχόμαστε καλή υγεία, κάθε επιτυχία και ό,τι καλύτερο στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας και της ζωής σου».