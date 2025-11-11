Λονδίνο: Κάθειρξη άνω των 11 ετών σε Κινέζα που οργάνωνε «πυραμίδες» – Γιατί δικάστηκε στη Βρετανία, όπου ζούσε μέσα στην χλιδή

Σε κάθειρξη 11 ετών και 8 μηνών καταδικάστηκε στο Λονδίνο, η 47χρονη Ζιμίν Τσιάν, γνωστή και ως βασίλισσα των crypto, η οποία οργάνωσε μεγάλη απάτη, τύπου πυραμίδας, σε βάρος 128.000 ατόμων κι έφυγε από Κίνα, ωστόσο συνελήφθη στην Βρετανία, όπου ζούσε μέσα στην χλιδή.

Η Κινέζα ενορχήστρωσε μεταξύ 2014-17 μια απάτη τύπου «πυραμίδας», κατά την οποία οι αρχικοί επενδυτές αποζημιώνονται με τα έσοδα που προέρχονται από τις επενδύσεις των επόμενων. Η Τσιάν, ίδρυσε μια εταιρεία στο Τιαντζίν, στη βορειοανατολική Κίνα. Ωστόσο, στη Βρετανία δεν δικάστηκε για την απάτη αλλά για την κατοχή και τη μεταφορά εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, εν προκειμένω bitcoin. Η ίδια παραδέχτηκε την ενοχή της.

Περισσότερα από 61.000 bitcoins (σχεδόν 6 δισεκ. δολάρια, σε τρέχουσες τιμές) κατασχέθηκαν στο πλαίσιο αυτής της υπόθεσης. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατάσχεση εσόδων προερχόμενων από εγκληματική δραστηριότητα στην Ευρώπη, σύμφωνα με τη βρετανική αστυνομία.

Η Τσιάν υποσχόταν στα θύματά της έσοδα έως και 300% επί της «επένδυσης» που θα έκαναν. Επέλεγε άτομα που δεν είχαν γνώσεις του χρηματοπιστωτικού συστήματος, τα οποία γνώριζε από τα κοινωνικά δίκτυα και σε δημόσιες παρουσιάσεις της εταιρείας της.

Όταν άρχισε έρευνα σε βάρος της στην Κίνα, έφυγε, με πλαστή ταυτότητα, αφού μετέτρεψε σε κρυπτονομίσματα ένα μέρος της λείας της. Ταξίδευε για χρόνια στην Ευρώπη, διέμενε σε πεντάστερα ξενοδοχεία και αγόρασε πανάκριβα κοσμήματα, όπως δύο ρολόγια του οίκου Van Cleef & Arpels, αξίας άνω των 135.000 ευρώ. Φρόντιζε, να αποφεύγει τις χώρες με τις οποίες η Κίνα έχει συνάψει συμφωνία έκδοσης και κυκλοφορούσε με αυτοκίνητο, για να μην περνά από τελωνειακούς ελέγχους.

Στο τέλος του 2018, η Τσιαν τράβηξε πρώτα την προσοχή τραπεζών και κατόπιν των αρχών στο Λονδίνο, όταν προσπάθησε να αγοράσει πολυτελείς κατοικίες, όπως μια έπαυλη αξίας άνω των 23 εκατομμυρίων λιρών, για να ξεπλύνει τα έσοδα από τις απάτες της.

Συνελήφθη το 2024 σε ένα Airbnb του Γιορκ, όπου οι εργαζόμενοι είχαν έρθει από το εξωτερικό, ειδικά γι’ αυτήν, δεν διέθεταν χαρτιά και όφειλαν να υπακούν σε «πολύ αυστηρούς κανόνες», σύμφωνα με την αστυνομία του Λονδίνου.

Σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές, περισσότεροι από 80 άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί της στην απάτη έχουν καταδικαστεί στην Κίνα.