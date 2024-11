Λονδίνο: Αποκαταστάθηκε η λειτουργία της αμερικανικής πρεσβείας – Εξουδετερώθηκε ύποπτο πακέτο με ελεγχόμενη έκρηξη – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Αποκαταστάθηκε η λειτουργία της αμερικανικής πρεσβείας στο Λονδίνο, αφού οι τοπικές αρχές ερεύνησαν και εξουδετέρωσαν ύποπτο πακέτο έξω από αυτή, σύμφωνα με ανακοίνωση της πρεσβείας την Παρασκευή (22/11).

Σε σχετική ανάρτηση της πρεσβείας στο Χ (πρώην Twitter) για το περιστατικό, αναφέρεται ότι έχουν αποκατασταθεί οι υπηρεσίες της πρεσβείας, «εκτός των ραντεβού με το κοινό… (που) για τις 22 Νοεμβρίου έχουν ακυρωθεί».

The US Embassy is back to normal business operations, with the exception that all public appointments (visa appointments, passport appointments, and other American Citizen services) for 22 November have been cancelled. Applicants will be contacted via email to reschedule. Local…

— U.S. Embassy London (@USAinUK) November 22, 2024