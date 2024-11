Βρετανία: Ισχυρή ελεγχόμενη έκρηξη από την αστυνομία κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ – Εκκενώθηκε τμήμα του αεροδρόμιου Γκάτγουικ

Σε κατάσταση συναγερμού βρέθηκε η πρωτεύουσα της Βρετανίας, το Λονδίνο, την Παρασκευή, με τις Αρχές να αντιμετωπίζουν δύο ξεχωριστά περιστατικά ασφαλείας που προκάλεσαν ανησυχία.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου πραγματοποίησε ελεγχόμενη έκρηξη στην περιοχή Nine Elms, κοντά στην Πρεσβεία των ΗΠΑ, έπειτα από τον εντοπισμό ενός ύποπτου δέματος.

Σε ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα Χ, η αστυνομία έγραψε: «Επιβεβαιώνουμε ότι η “δυνατή έκρηξη” που αναφέρθηκε νωρίτερα στην περιοχή ήταν ελεγχόμενη έκρηξη που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς. Οι έρευνες συνεχίζονται και τα αποκλεισμένα σημεία θα παραμείνουν κλειστά για το επόμενο διάστημα».

We can confirm that the ‘loud bang’ reported in the area a short time ago was a controlled explosion carried out by officers. Enquiries are still ongoing and cordons will remain in place for the time being. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 22, 2024

Η περιοχή αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας, με τις Αρχές να δηλώνουν ότι ανταποκρίθηκαν σε αναφορές και εικασίες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε προηγούμενη ανάρτησή της, ανέφερε ότι ερευνούσε ένα ύποπτο πακέτο στην περιοχή κοντά στη νότια όχθη του ποταμού Τάμεση.

Η Πρεσβεία των ΗΠΑ, που μεταφέρθηκε το 2018 από το Mayfair στο Nine Elms, ανέφερε σε δική της ανακοίνωση ότι ο αποκλεισμός δρόμων κοντά στο κτίριο έγινε «κατά προτεραιότητα για λόγους ασφαλείας».

Local authorities are investigating a suspicious package outside the U.S. Embassy in London. Met Police are present and have closed Ponton Road out of an abundance of caution. We will provide further updates when available. Please monitor @metpoliceuk for updates. — U.S. Embassy London (@USAinUK) November 22, 2024



Το μοντέρνο κτίριο, που έχει χαρακτηριστεί «γυάλινος κύβος», βρίσκεται σε περιοχή με έντονη ανάπτυξη, όπου το πρώην βιομηχανικό τοπίο έχει δώσει τη θέση του σε πολυτελείς κατοικίες και τουριστικές εγκαταστάσεις.

Εκκένωση του αεροδρομίου Γκάτγουικ

Παράλληλα, εκτεταμένη εκκένωση πραγματοποιήθηκε στον Νότιο Τερματικό Σταθμό του Διεθνές Αεροδρομίου Γκάτγουικ, λόγω ενός περιστατικού ασφαλείας.

Σε ανάρτησή του στο Χ, το αεροδρόμιο δήλωσε: «Μεγάλο τμήμα του Νότιου Τερματικού έχει εκκενωθεί ως προληπτικό μέτρο, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για το περιστατικό ασφαλείας. Η ασφάλεια και η προστασία των επιβατών και του προσωπικού μας παραμένουν ύψιστη προτεραιότητα».

A large part of the South Terminal has been evacuated as a precaution while we continue to investigate a security incident. Passengers will not be able to enter the South Terminal while this is ongoing. Safety and security of our passengers and staff remains our top priority.… pic.twitter.com/srjjz4rra0 — London Gatwick LGW (@Gatwick_Airport) November 22, 2024

Οι επιβάτες δεν επιτρεπόταν να εισέλθουν στον Νότιο Τερματικό Σταθμό κατά τη διάρκεια των ερευνών, ενώ η Gatwick Express ενημέρωσε το κοινό ότι οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες προς το αεροδρόμιο διακόπηκαν «μέχρι νεωτέρας», λόγω της επέμβασης της αστυνομίας.