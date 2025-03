Live – Λονδίνο: Άρχισε η σύνοδος των Ευρωπαίων ηγετών – Το σχέδιο για την Ουκρανία, οι σχέσεις με τις ΗΠΑ και οι γεφυροποιοί

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες άρχισαν να καταφθάνουν στο Λάνκαστερ Χάουζ, στην Βρετανία, όπου σε λίγο αρχίζει η Σύνοδος των ευρωπαϊκών χωρών που συγκάλεσε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ για την Ουκρανία. Πριν αρχίσει η Σύνοδος, ο Κιρ Στάρμερ είχε ιδιαίτερη συνάντηση με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος έφτασε λίγο νωρίτερα.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ελπίζουν σήμερα να “επιλύσουν τις διατλαντικές σχέσεις και ενδεχομένως να ξεκλειδώσουν ένα ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία”. Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ έχει καταστήσει σαφές ότι θέλει η Ευρώπη να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη αυτής της διαδικασίας και ότι η σημερινή ημέρα αφορά τους Ευρωπαίους.

Ο Στάρμερ αναμένεται να επιδιώξει μεγαλύτερες αμυντικές δαπάνες και δέσμευση από τις χώρες που συμμετέχουν στην σύνοδο, όπως να τοποθετήσουν στρατιωτική δύναμη στο έδαφος της Ουκρανίας στο μέλλον.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα επιδιώξουν να παρουσιάσουν ένα σχέδιο στις ΗΠΑ για να μπορέσουν να ζητήσουν από την Ουάσινγκτον, δηλαδή από τον πρόεδρο Τραμπ, να αλλάξει γνώμη για τις εγγυήσεις ασφαλείας, που ζητεί ο πρόεδρος της Ουκρανίας έναντι της Ρωσίας, σύμφωνα με το BBC.

“Αν δεν έχεις αμερικανική αεροπορική κάλυψη, υλικοτεχνική υποστήριξη και κάλυψη από τις υπηρεσίες πληροφοριών, κάθε είδους δύναμη διαβεβαίωσης μπορεί να μην έχει τη δύναμη που χρειάζεται για να αποτρέψει τη μελλοντική ρωσική επιθετικότητα”, σύμφωνα με τον διπλωματικό αναλυτή του BBC, Τζέιμς Λάντεϊλ.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ έφτασαν από τους πρώτους. Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τους χαιρέτησε ξεχωριστά στην πόρτα πριν εισέλθει στο εσωτερικό, του Λάνκαστερ Χάουζ.

Ο πρωθυπουργός της Σουηδίας Ουλφ Κρίστερσον, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν έφτασαν στην συνέχεια και ο Στάρμερ επίσης τους υποδέχτηκε στην είσοδο του Μεγάρου.

Ακολούθησε ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας και στην συνέχεια έφτασε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν την οποία ο Στάρμερ υποδέχτηκε με ένα φιλί.

Πίσω της ήταν ο πρωθυπουργός της Τσεχίας Πετρ Φιάλα με τον οποίον ο Στάρμερ αντάλλαξε χειραψία. Ακολούθησε ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό, ο οποίος έσφιξε το χέρι του Στάρμερ και στην συνέχεια ο Βρετανός πρωθυπουργός υποδέχτηκε την Δανή ομόλογό του Μέττε Φρεντέρικσεν. Ακολούθησε ο απερχόμενος καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς.

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, υποστήριξε τις προσπάθειες του Κιρ Στάρμερ να καταρτίσει ένα ευρωπαϊκό σχέδιο κατάπαυσης του πυρός για την Ουκρανία. Δήλωσε στο BBC ότι ο καβγάς στο Οβάλ Γραφείο μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και του Προέδρου Ζελένσκι ήταν μια “αποτυχία της διπλωματίας” με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να είναι “ο μόνος νικητής”.

Επέμεινε ότι η διατλαντική συμμαχία είναι “ακόμα ζωντανή και κλωτσάει”, αλλά ζήτησε ψυχραιμία: “Πάρτε μια βαθιά ανάσα. Κάντε ένα παγωμένο μπάνιο, πηγαίνετε στη σάουνα, σκεφτείτε. Θα επιστρέψουμε”, είπε.

Αρνήθηκε όμως να πει αν ο Ζελένσκι πρέπει να δεχτεί μια ακόμα ταπείνωση επιδιώκοντας να αποκαταστήσει τις σχέσεις με τον Λευκό Οίκο: “Όσο κι αν μου αρέσουν οι βρετανικές πίτες. Δεν πρόκειται να δώσω καμία συμβουλή στον κ. Ζελένσκι. Μπορεί να αποφασίσει ο ίδιος”.

Πάντως ο Stubb εξήρε τις προτάσεις του βρετανού πρωθυπουργού: “Αυτό είναι το είδος της ηγεσίας που χρειαζόμαστε στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή; Νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική ιδέα. “Χρειαζόμαστε ένα σχέδιο και γι’ αυτό είμαστε εδώ”.

Ακολούθησαν οι πρωθυπουργοί της Ρουμανίας και της Ολλανδίας, ενώ στο Λάνκαστερ Χάουζ έφτασε τέλος και ο πρόεδρος της Ουκρανίας και η σύνοδος άρχισε.

BREAKING🇬🇧🇺🇦🇪🇺: Zelenskyy just pulled up to Lancaster House in London for the Ukraine summit where the true leaders meet— and make no mistake, this isn’t just another meeting.

Europe is waking up.

They finally see their own power — and they’re done waiting for MAGA America’s… pic.twitter.com/6JxOJRkmDX

— Mario 🇺🇸🇵🇱🇺🇦🇪🇺 (@PawlowskiMario) March 2, 2025