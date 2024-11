Λίβανος: Τουλάχιστον 47 νεκροί και 22 τραυματίες έπειτα από ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην Μπααλμπέκ – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 47 νεκροί και 22 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των ισραηλινών βομβαρδισμών την Πέμπτη (21/11) στην περιοχή της Μπααλμπέκ, στο ανατολικό τμήμα του Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιοχής.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), ο Μπασίρ Χοντρ αναφέρει ότι σωστικά συνεργεία έχουν σπεύσει στις πληγείσες τοποθεσίες.

Everyday life in Lebanon is surrounded by Hezbollah’s terrorism: sending children to school, receiving medical care at a hospital or praying at a mosque.

Hezbollah constantly hides behind civilians and endangers their lives. pic.twitter.com/gc5nlxC67v

