Διάγγελμα Πούτιν: Σε περίπτωση κλιμάκωσης θα απαντήσουμε συμμετρικά – Ο πόλεμος στην Ουκρανία απέκτησε στοιχεία παγκόσμιου χαρακτήρα

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλάντιμιρ Πούτιν με διάγγελμά του το απόγευμα της Πέμπτης (21/11), ανέφερε ότι η έπληξε την Ουκρανία με νέο βαλλιστικό πύραυλο μεσαίου βεληνεκούς και τόνισε αν χρησιμοποιήσει ξανά υπερηχητικά όπλα κατά της Ουκρανίας, θα προειδοποιήσει τους πολίτες της.

Επίσης δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει αποκτήσει «στοιχεία παγκόσμιου χαρακτήρα». Παράλληλα ανέφερε πως η χώρα του «έχει το δικαίωμα» να χτυπά τα κράτη των οποίων τα όπλα χρησιμοποιεί η Ουκρανία για να χτυπήσει τη Ρωσία. Σε περίπτωση «κλιμάκωσης», συνέχισε ο Πούτιν: «Θα απαντήσουμε συμμετρικά».

Ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι η επίθεση που έγινε σήμερα το πρωί στην πόλη Ντνίπρο της κεντρικής Ουκρανίας πραγματοποιήθηκε με έναν «νέο συμβατικό πύραυλο μεσαίου βεληνεκούς». Είχε την κωδική ονομασία Oreshnik, πρόσθεσε.

#BREAKING Putin addresses nation about Ukraine conflict: state TV pic.twitter.com/7Sm2HhBlnb

#BREAKING Putin says Russia hit Ukraine with new mid-range ballistic missile pic.twitter.com/n7lBNPAu8Z

— AFP News Agency (@AFP) November 21, 2024