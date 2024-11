Λίβανος: Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στα νότια προάστια της Βηρυτού – Είχε προηγηθεί αίτημα του IDF για εκκένωση περιοχών

Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί είχαν το πρωί της Πέμπτης (21/11) στόχο τα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο του λιβανικού σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, με το οποίο βρίσκεται σε πόλεμο το Ισραήλ, ύστερα από αίτημα του ισραηλινού στρατού για εκκένωση τομέων, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης του Λιβάνου.

Όπως μετέδωσε το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων Ani, τρία πλήγματα είχαν στόχο τα νότια προάστια της λιβανικής πρωτεύουσας, μεταξύ των οποίων ένα «πολύ σφοδρό την Χάρετ Χρέικ», συνοικία στον τομέα αυτόν, από το οποίο, όπως διευκρίνισε το πρακτορείο, καταστράφηκε ένα κτίριο.

Σε πλάνα στο AFPTV φαίνονται στήλες καπνού να υψώνονται στον ουρανό από τουλάχιστον τρία σημεία που βρέθηκαν στο στόχαστρο.

Πριν από τα πλήγματα ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιτσάι Αντράι ζητούσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να εκκενωθούν τρεις τομείς των νοτίων προαστίων της Βηρυτού.

Μετά το αίτημα αυτό, σφοδρά πυρά ακούστηκαν στα προάστια για να προειδοποιήσουν τους κατοίκους.

Τα νότια προάστια, τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί από μεγάλο μέρος των κατοίκων τους λόγω των συστηματικών πληγμάτων, βρέθηκαν στο στόχαστρο τριών ισραηλινών πληγμάτων την αυγή, από τα οποία «καταστράφηκαν αρκετά κτίρια», σύμφωνα με το Ani.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι τα πλήγματα αυτά είχαν στόχο «διοικητικά κέντρα και στρατιωτικές υποδομές» της Χεζμπολάχ.

Οι βομβαρδισμοί αυτοί γίνονται καθώς ο απεσταλμένος των ΗΠΑ, Άμος Χόκστιν, προσπαθεί να επιτύχει μια συμφωνία για κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χεζμπολάχ.

Έπειτα από συναντήσεις που είχε με αξιωματούχους του Λιβάνου στη Βηρυτό, ο Χόκστιν αναμένεται σήμερα να συναντηθεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με επίσημη ισραηλινή πηγή.

🚨 A second airstrike has hit Beirut’s southern suburbs since the evacuation warning issued by the Israeli army around an hour and a half ago for residents living in the Haret Hreik and Hadath neighborhoods. The explosion was heard throughout the capital. pic.twitter.com/gtfi4ppzjn

— L’Orient Today (@lorienttoday) November 21, 2024