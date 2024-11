Λίβανος: Τουλάχιστον 5 νεκροί από ισραηλινό βομβαρδισμό στο κέντρο της Βηρυτού – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον πέντε νεκροί και 24 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός του σημερινού βομβαρδισμού σε πυκνοκατοικημένη συνοικία στο κέντρο της Βηρυτού, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

«Η επιδρομή του ισραηλινού εχθρού στη (συνοικία) Ζοκάκ ελ Μπλατ της Βηρυτού προκάλεσε τον θάνατο πέντε ανθρώπων και τον τραυματισμό 24 άλλων», αναφέρει η ενημέρωση από το λιβανέζικο Υπουργείο Υγείας.

BREAKING:

For the second day in a row, Israel just bombed residential homes in the heart of Beirut, Lebanon’s capital, with no prior warning.

This is a deliberate attack on civilians.

Innocent people remain trapped beneath the rubble, fighting for their lives. pic.twitter.com/QFjrRdD4iD

— sarah (@sahouraxo) November 18, 2024